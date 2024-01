Zobacz wideo

Od wtorku 9 stycznia, kiedy to doszło do zatrzymania byłego szefa CBA i jego zastępcy w Pałacu Prezydenckim, obaj są pozbawieni wolności. Najpierw mężczyźni trafili do jednego z warszawskich komisariatów, następnie przewieziono ich do aresztu śledczego Warszawa-Grochów. W środę Mariusz Kamiński trafił do więzienia w Radomiu, a jego był zastępca do placówki w Przytułach Starych pod Ostrołęką.

REKLAMA

W czwartek - 11 stycznia prezydent Andrzej Duda ogłosił, że uruchomił względem obu osadzonych procedurę ułaskawieniową na prośbę ich żon. Zwrócił się też do prokuratora generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił ich z aresztu na czas postępowania ułaskawieniowego. O uwolnienie byłych polityków Prawa i Sprawiedliwości apelują politycy tego ugrupowania oraz ich żony.

Barbara Kamińska oraz Romualda Wąsik wystąpiły obok prezydenta na konferencji prasowej, przemawiały do tłumu podczas manifestacji PiS, a także wzięły udział w obradach Sejmu. Ale to nie koniec ich aktywności. Jak się okazuje Kamińska i Wąsik zwróciły się z prośbą o pomoc w uwolnieniu mężów do arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj ze specjalnej oferty. Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>

Wstawiennictwo arcybiskupa Gądeckiego

"Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, otrzymał dzisiaj od małżonek przebywających w więzieniu panów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika list z prośbą o mediację w ich sprawie u Ministra Sprawiedliwości" - napisano w środowym komunikacie KEP.

REKLAMA

W związku z tym - jak napisano - "przewodniczący Episkopatu wystosował list do obydwu uwięzionych z propozycją, że jeśli zostanie to przez nich zaakceptowane, zobowiązuje się do podjęcia w ich sprawie interwencji humanitarnej u Ministra Sprawiedliwości pana Adama Bodnara".

"Równocześnie, zapewniając obydwu panów o zrozumieniu przyczyny podjęcia przez nich tak dramatycznej formy protestu, zwrócił się do nich z prośbą o zaprzestanie protestu głodowego, który po tylu dniach od momentu jego rozpoczęcia zagraża nie tylko ich zdrowiu, ale także życiu" - czytamy.

Kamiński i Wąsik od kilku dni prowadzą w więzieniach strajk głodowy. Prezydent Andrzej Duda poinformował w środę, że otrzymał informację od małżonki Mariusza Kamińskiego o sądowym nakazie przymusowego dokarmiania Kamińskiego. Duda zaapelował do szefa MS i prokuratora generalnego Adama Bodnara, aby umożliwił Kamińskiemu i Wąsikowi przerwę w odbywaniu kary.

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Kamińskiego i Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia władzy w związku z tzw. aferą gruntową. W zeszły wtorek policja zatrzymała obu polityków PiS, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.