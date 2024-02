Zobacz wideo

Prezes Daniel Obajtek został odwołany przez Radę Nadzorczą Orlenu. Była to jedna z ostatnich decyzji obecnej Rady, która zostanie zmieniona 6 lutego podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Jak ustalił Business Insider najprawdopodobniej to celowa zagrywka mająca na celu jeszcze jedną wielką wypłatę dla Obajtka.

Przed wyborami prezes PKN Orlen zapowiadał, że gdyby doszło do zmiany władzy, poda się do dymisji. Nie wracał jednak do tej deklaracji po 15 października. Jego samodzielna dymisja oznaczałaby bowiem, że nie przysługuje mu odprawa. Gdyby zdymisjonowała go już nowa powołana 6 lutego Rada Nadzorcza, negatywne uzasadnienie odwołania mogłoby również skomplikować kwestię odprawy.

Tymczasem sytuacja, w której za odwołaniem stoi dotychczasowa, kontrolowana przez PiS przychylna Obajtkowi Rada Nadzorcza, pozwala nie zawrzeć w odwołaniu uzasadnienia i tym samym ustępujący prezes PKN Orlen może liczyć na wielkie pieniądze. Wyliczenia ekonomistów mówią o ponad 600 tys. a nawet milionie złotych.

Sam Orlen poinformował Business Insider, że kwestie odprawy i zakazu konkurencji są uregulowane standardową umową cywilnoprawną, ma ona charakter poufny. Firma nie podała żadnych kwot, ale tłumaczyła w piśmie, że odszkodowanie z powodu zakazu konkurencji "nie stanowi przywileju", a jest formą rekompensaty za to, że w okresie jego obowiązywania nie można "podejmować jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej wobec spółki lub podmiotów z jej grupy kapitałowej". Oznacza to kolejne setki tysięcy zł. dla byłego prezesa, który w roku 2022 jak wyliczono zarabiał (bez premii) 116,5 tys. zł. miesięcznie.

Prof. Michał Romanowski wypowiadając się dla BI przyznał, że po 6 lutego jakaś przestrzeń do pozbawienia odprawy Obajtka będzie, choć po czwartkowej decyzji rady nadzorczej Orlenu to już nie będzie takie proste.

