Łuk Triumfalny. Pomysł PiS i Jacka Sasina budzi ogromny sprzeciw mieszkańców. Zbierają podpisy

Wicepremier Jacek Sasin przed tygodniem ogłosił w Tomaszowie Lubelskim powstanie Łuku Triumfalnego, który miałby stanąć przed miejscowym liceum. Miałby być symbolem 100-lecia Bitwy Warszawskiej i setnej rocznicy pobytu marszałka Józefa Piłsudskiego na ziemi tomaszowskiej.

Łuk miałby nawiązywać do triumfalnych bram stawianych na cześć marszałka Piłsudskiego, gdy przybył do Tomaszowa. - Będzie młodemu pokoleniu przypomniał o dokonaniach naszych przodków, o naszej wielkiej polskiej historii. Będzie budował naszą polską tożsamość i będzie przyczyniał się do tego, że my jako naród polski będziemy trwać, że nie roztopimy się w jakiejś ogólnonarodowej, ogólnoetnicznej magmie europejskiej - powiedział w Tomaszowie Jacek Sasin.

Pomysł nie wszystkim się jednak spodobał

Grupa mieszkańców przygotowała petycję do władz powiatu tomaszowskiego wyrażającą sprzeciw wobec tej inicjatywy. - Moją pierwszą reakcją na doniesienia o budowie Łuku Triumfalnego było niedowierzanie, a drugą, że coś z tym trzeba zrobić - mówi Jacek Krzaczkowski, jeden z pomysłodawców petycji.

Jej autorzy pytają m.in., czy to dobry pomysł w czasie, gdy Polska walczy z pandemią koronawirusa. "Czy w dobie pandemii przeznaczenie 200 000 zł na budowę pomnika jest naprawdę niezbędne? Czy dbałość o polską tożsamość i pamięć historyczną przyszłych pokoleń, a taka przecież intencja przyświeca inicjatorom budowy łuku, nie mogłaby znaleźć wyrazu np. w rewitalizacji parku otaczającego szkołę?" - pytają autorzy petycji.

"(...) nie jesteśmy przeciwko kultywowaniu dziedzictwa patriotycznego, ale wydarzenia te i postać są w naszym mieście wystarczająco godnie upamiętnione. W Tomaszowie Lubelskim znajduje się już ulica Józefa Piłsudskiego, szkoła jego imienia (Szkoła Podstawowa nr 2), pomnik Piłsudskiego przy szkole na ul. Żołnierzy I Września oraz dwa upamiętnienia (rzeźba i pomnik) pobytu Piłsudskiego na Ziemi Tomaszowskiej" - piszą autorzy petycji.

Początkowo liczyli na 100 podpisów - w ciągu doby jest ich już prawie 1500.

Zwracają uwagę, że szkoła, przed którą miałby stanąć łuk, to placówka z wieloletnią tradycją - budynek stanowi spójny kompleks architektoniczny. Jak piszą, niepowetowaną szkodą byłoby oszpecenie go sześciometrowym betonowym łukiem.

Łuk Triumfalny w Tomaszowie Lubelskim - zgodnie z zapowiedziami - ma powstać z pieniędzy ze zbiórki. Według szacunków budowa ma kosztować ok. 200 tysięcy złotych.