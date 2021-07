Ostrzegali przed edukacją antydyskryminacyjną i seksualizacją, podając nieprawdziwe dane. Jest wyrok

Zobacz wideo

Chodzi o list, który - jak można przeczytać na stronie stowarzyszenia - został wysłany do szkół na przełomie sierpnia i września 2016 roku w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej. "Mając na uwadze dobro Państwa szkoły, a szczególnie uczniów, chcielibyśmy Państwa ostrzec przed wprowadzeniem takiej edukacji i związanego z nią kodeksu równego traktowania" - napisano w dokumencie. I dalej: "Pod szlachetnie brzmiącą nazwą edukacji antydyskryminacyjnej kryje się plan promowania w szkole zachowań i zwyczajów LGBTQ odrzucających wszelkie normy społeczne w sferze seksualności".

Było nawet grożenie zakażeniem HIV

Autorzy listu pisali także o tym, że edukacja antydyskryminacyjna jest szkodliwa i że do zadań szkoły nie należy spełnianie oczekiwań środowisk LGBTQ, tym bardziej jeśli naraża to dzieci i młodzież na zaburzenia tożsamości oraz zwiększone z tym rzekome ryzyko zakażenia wirusem HIV. W liście znalazło się m.in. ściągnięte z Internetu zdjęcie Marty Konarzewskiej i informacje o tym, kim jest.

- Ktoś mi podesłał treść tego listu na Facebooku. To był dla mnie szok. Strasznie nieprzyjemne zobaczyć siebie z czarnym paskiem na oczach, jak przestępcę, a jednocześnie zdjęcie było podpisane imieniem i nazwiskiem. Początkowo pomyślałam, że ktoś może zrobił sobie jakiś żart i że może nie będę z tym nic robić. Potem pojawił się jednak lęk, że ktoś coś o tobie wie, ale nie wiadomo, kim ten ktoś jest. A potem była już skrajna nieprzyjemność związana z tym, że ktoś cię nienawidzi, może chce zrobić ci coś złego. I pamiętam, że rozmawiałam ze swoją przyjaciółką, i ona powiedziała, że to, co mnie spotkało, jest potworne. I dopiero w lustrze tych jej słów zrozumiałam, że spotkało mnie coś, co w ogóle nie powinno się zdarzyć - opowiada Konarzewska. Do dziś, gdy temat powraca, wywołuje w niej emocje.

Scenarzystka jest osobą otwartą, tolerancyjną, sprzeciwia się każdej dyskryminacji, ale jednocześnie nigdy nie była edukatorką antydyskryminacyjną.

Marcie w złożeniu pozwu pomogli prawnicy pro bono

Konarzewska miała wsparcie z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Złożono pozew przeciwko Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza. Pozew o ochronę dobrego imienia - sąd po kilku latach procesu potwierdził, że doszło do naruszenia m.in. takich dóbr jak cześć, dobre imię i wizerunek. Zasądził przeprosiny i zapłatę 5 tysięcy zł na rzecz powódki.

- Sędzia powiedziała wprost, że uczenie dzieci tolerancji to nie jest żadna deprawacja. Sąd podkreślił, że pozwane Stowarzyszenie, kiedy powołuje się na "dobro dzieci" zapomina o kontekście prawnym, konstytucyjnym, w jakim funkcjonujemy. Chodzi m.in. o to, że wszyscy są równi i nikt nie może być dyskryminowany z żadnej przyczyny - mówi pełnomocnik pani Marty Jakub Turski. - Dla mnie jako prawnika istotne było również to, że druga strona poległa nie tylko w wymiarze ideologicznym czy światopoglądowym, ale również w wymiarze dowodowym. Sąd powiedział wprost, że nie dopatrzył się, by nauka antydyskryminacji jakiemukolwiek dziecku zaszkodziła - mówi radca prawny.

"Dobro dzieci" w środku sporu

Mecenas dodaje, że jakby na to nie patrzeć - edukatorom antydyskryminacyjnym przecież również zależy na "dobru dziecka". - I pojawia się problem ze zdefiniowaniem, czym to "dobro dziecka" jest. My w pozwie napisaliśmy, że szanujemy prawo naszych adwersarzy do prowadzenia debaty publicznej. Jeżeli uważają, że edukacja antydyskryminacyjna jest niepoprawna, to jaką oni edukację antydyskryminacyjną proponują - przy dyskryminacji choćby ze względu na biedę, pochodzenie, wygląd? - pyta Turski.

- Nie mieliśmy żadnych wątpliwości podejmując się tej sprawy, że chcemy wesprzeć aktywistów i osoby które są kojarzone z edukacją antydyskryminacyjną - mówi mecenas Karolina Kędziora z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. I dodaje, że sprawa Marty Konarzewskiej nie jest jedyna. W innych procesach, które trwają, powodami są też inne osoby fizyczne i organizacje - też wymienione w liście i broszurach tego samego stowarzyszenia.

Kto może wejść do szkoły, a kto nie?

Dziś przedstawiciele władzy bardzo często mówią o tym, że nie można pozwolić organizacjom, czy osobom mówiącym o tolerancji lub o edukacji seksualnej - wchodzić do szkół. Tymczasem bez problemu trafiły tam broszury zawierające takie a nie inne treści. - Sędzia podkreśliła m.in. to, że nie wie, jak to możliwe, żeby w tak negatywny sposób - jak robiło to pozwane stowarzyszenie - wypowiadać się na temat uczenia w szkołach o tym, czym jest tolerancja. Z jakiego powodu edukacja antydyskryminacyjna może się komukolwiek wydawać niebezpieczna? - dziwi się Karolina Kędziora.

Jak przytaczają pani Marta i jej pełnomocnicy, w trakcie procesu można było usłyszeć wiele treści, do których nawet nie chcą wracać - m.in. o seksualizacji dzieci, deprawacji, demoralizacji - choćby przez środowisko LGBT.

- To, czego tam słuchałam, skonfrontowało mnie po raz kolejny z przekonaniami, jakie mają ludzie z tej drugiej strony - mówi Konarzewska. Dodaje, że ich walka o "dobro dzieci" oparta jest często na stereotypach, fake newsach, półprawdach. - To są często naprawdę okropne treści, przedstawiane jako prawda - słyszymy.

"Sąd uznał, że członkowie Stowarzyszenia, chcą chronić dzieci przed wszystkimi ludźmi, którzy są inni od nich samych i to nie tylko w zakresie orientacji seksualnej, ale w ogóle. Tym samym stwierdzając, że taka motywacja nie może stanowić usprawiedliwienia dla działania, które było przedmiotem zainteresowania sądu w sprawie" - czytamy na stronie Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Wysłaliśmy do Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza pytania w sprawie procesu. Czekamy na odpowiedź.