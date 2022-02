Święta 2022 - dni wolne od pracy

Jeżeli dodać do siebie weekendy oraz święta ustawowo wolne od pracy, to w 2022 roku czeka nas 114 dni wolnych i 251 dni pracujących (o 1 mniej niż w roku 2021). Jak ta liczba rozkłada się w poszczególnych miesiącach? Biorąc pod uwagę liczbę dni w danym miesiącu i przypadające w tym czasie święta, najwięcej dni pracujących jest w marcu (23 dni), a najmniej w styczniu (19 dni). Jednocześnie w 2022 roku jedno święto wypada w sobotę, a cztery w niedzielę.

Kalendarz dni wolnych w 2022 roku

1 stycznia - Nowy Rok (sobota)

6 stycznia - Święto Trzech Króli (czwartek)

17 kwietnia - Wielkanoc (niedziela)

18 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny (poniedziałek)

1 maja - Święto Pracy (niedziela)

3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja (wtorek)

5 czerwca - Zielone Świątki (niedziela)

16 czerwca - Boże Ciało (czwartek)

15 sierpnia - Święto Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (poniedziałek)

1 listopada - Wszystkich Świętych (wtorek)

11 listopada - Święto Niepodległości (piątek)

25 grudnia - Boże Narodzenie, pierwszy dzień świąt (niedziela)

26 grudnia - Boże Narodzenie, drugi dzień świąt (poniedziałek)

Nowe święto 27 grudnia. Czy będzie kolejny dzień wolny od pracy?

W zeszłym roku Andrzej Duda podpisał ustawę przyjętą przez Sejm i Senat o ustanowieniu 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Po raz pierwszy dodano je do kalendarza właśnie w 2021 roku, jednak to wcale nie oznacza, że był i że będzie to dzień wolny od pracy. Aby tak się stało, do Sejmu musiałby zostać złożony odpowiedni wniosek, a póki co nic takiego nie miało miejsca.

Dni wolne 2022 - święta przypadające w weekend

Jak było wspomniane wyżej, rok 2022 przyniesie aż cztery dni wolne od pracy, które przypadają w niedzielę. Dwa z nich to święta przypisane do tego dnia tygodnia, czyli Niedziela Wielkanocna i Pierwszy Dzień Zielonych Świątek. Pozostała dwójka to Święto Pracy i pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia.

Pracodawca nie ma obowiązku "oddawania" wolnego za święta, które wypadną w niedzielę. Inaczej jest natomiast ze świętami przypadającymi w sobotę. Za nie przysługuje już dzień wolny od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W 2022 roku w sobotę trafia wyłącznie 1 stycznia.