Zobacz wideo

- Już od soboty nasze raporty będą zawierać trochę mniej danych - mówi Wojciech Andrusiewicz. - Nie ma już przecież instytucji kwarantanny. Ostatnie osoby wychodzą z kwarantanny nałożonej do minionej niedzieli. Od piątku nie można wykonać testu inaczej jak na zlecenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, więc utrzymywanie pozycji zleceń z POZ przestaje mieć sens. Z racji tego, że testy w POZ to będą wyłącznie testy antygenowe nie ma powodu, by utrzymywać w raportach podział na testy genowe i antygenowe - dodał.

REKLAMA

Doprecyzował, że "od piątku przestały też funkcjonować oddziały i szpitale covidowe, więc nie będzie bieżących raportów o zajętych łóżkach covidowych, bo ich po prostu już nie ma". - Raz w tygodniu poinformujemy jednak, ilu mamy pacjentów z COVID-19 w szpitalach - zastrzegł.

Rzecznik resortu zdrowia dodał to zmiana "nieunikniona", także dlatego, że epidemia ma też swoje koleje komunikacyjne". - Popatrzmy, jak zmieniały się raporty od 4 marca 2020 r., kiedy to poinformowaliśmy o pierwszym zakażeniu w naszym kraju. Kolejno dokładaliśmy nowe dane. Poza liczbą zakażonych zaczęły pojawiać się nowe liczby: hospitalizacji, osób pod respiratorami, wyzdrowiałych. Po drodze zaczęliśmy rozróżniać liczbę przebadanych próbek od przebadanych osób. W raportach zaczęły pojawiać się łóżka dostępne i dostępne respiratory, zlecenia z POZ czy testy antygenowe - wyliczył. I podkreślił, że "przez cały dotychczasowy okres epidemii przekazywali opinii publicznej możliwie najwięcej informacji". - Patrząc na inne państwa, trzeba stwierdzić, że zakres danych naszych raportów był jednym z najszerszych - dodał.

Wojciech Andrusiewicz zapewnił przy tym, że "na pewno w najbliższym czasie będą kolejne zmiany w raportowaniu". Jakie? Na tym etapie jeszcze nie ujawniono.

- Powoli jednak cały świat, wszystkie państwa przechodzą z epidemii do endemii, czyli stałego występowania zakażeń, które będą się utrzymywać co roku na podobnym poziomie. Oznacza to, że COVID-19 staje się powoli schorzeniem podobnym do grypy. Stan raportowania musimy też do tej zmiany dostosować - skwitował.