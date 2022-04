500 plus 2022 - upływa termin na składanie wniosków

Na okres świadczeniowy 2022/2023 wnioski o 500 plus można składać od 1 lutego 2022 roku. Termin upływa już niebawem bowiem 30 kwietnia. Rodzice i opiekunowie, którzy nie złożą wniosku o 500 plus do tego dnia, muszą liczyć się z przerwaniem ciągłości wypłat.

Osoby, które zdążą z wnioskiem do 30 kwietnia, mogą liczyć na wypłatę świadczenia za nowy okres rozliczeniowy, obowiązujący od 1 czerwca 2022 do dnia 30 czerwca.

Jeśli jednak wniosek zostanie złożony w późniejszym terminie, na przelew trzeba będzie trochę poczekać.

I tak, złożenie wniosku między 1 a 30 maja, wypłata 500 plus za czerwiec i lipiec nastąpi do 31 lipca 2022 roku.

W przypadku wniosków złożonych od 1 do 30 czerwca, wypłata świadczenia za czerwiec, lipiec i sierpień nastąpi do 31 sierpnia 2022 roku.

Osobom, które złożą wniosek po 30 czerwca, świadczenie 500 plus zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku (w takim przypadku nie będzie można liczyć na wyrównanie za zaległe miesiące)

500 brutto ile to netto? W przypadku 500 plus to bez znaczenia

Program "Rodzina 500 plus" to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko. Oznacza to, że rodzice jedynaków otrzymują comiesięczne przelewy w wysokości 500 zł. Rodzice którzy mają więcej pociech, otrzymają wielokrotność tej kwoty zgodną z liczbą posiadanych dzieci, które nie ukończyły 18 lat.

500 plus wniosek online - w tym roku to jedyna dostępna forma

Obecnie wniosek o 500 plus można złożyć wyłącznie online, za pomocą jednej z trzech platform: