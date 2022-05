Zniesienie stanu epidemii w Polsce. Od teraz obowiązuje stan zagrożenie epidemicznego. Czym się różnią?

Od 16 maja w Polsce przestaje obowiązywać wprowadzony dwa lata temu stan epidemii. Zastąpiono go stanem zagrożenia epidemicznego. Co to oznacza? Okazuje się, że zmiana będzie właściwie nieodczuwalna dla obywateli.

Fot . Krzysztof Ćwik / Agencja Wyborcza.pl