Egzamin ósmoklasisty 2022. Ważne terminy

Egzaminy dla uczniów kończących szkołę podstawową, startują już za tydzień. Dzieci mają przed sobą 4 dni egzaminów, w tym roku po raz pierwszy poza polskim, matematyką i językiem nowożytnym, będą zdawać wybrany przedmiot dodatkowy. Do wyboru mają:

biologię

chemię,

fizykę,

geografię,

historię.

Cykl egzaminacyjny startuje 24 maja, każdy egzamin będzie się zaczynał w kolejne dni o godzinie 9:00.

Dzieci, które nie będą mogły przystąpić do egzaminów i uzasadnią swoją nieobecność na egzaminie w pierwszym terminie wymaganymi usprawiedliwieniami, będą miały możliwość przystąpienia do nich jeszcze w tym roku szkolnym. Drugi termin zaplanowano na 13 do 15 czerwca.

Wyniki wszystkich egzaminów uczniowie i ich rodzice poznają 1 lipca.

Lista rzeczy do zabrania na egzamin ósmoklasisty

Nie każdy może wejść na salę egzaminacyjną. Rodzice zwykle są proszeni o pozostanie na korytarzu, a najlepiej poza szkołą. Dzieci, choć doskonale znane przez nauczycieli, muszą mieć ze sobą szkolny dowód tożsamości.

Przed wyjściem koniecznie sprawdź czy wszystko masz. Powinny to być:

legitymacja szkolna,

długopis z czarnym atramentem. Najlepiej zabrać ze sobą kilka sztuk, a przed wyjściem sprawdzić czy wszystkie piszą,

linijkę na egzamin z matematyki.

Egzaminy ósmoklasistów. Obowiązuje strój galowy czyli jaki?

Pierwszy egzamin w życiu ucznia, a do takich należy egzamin ósmoklasisty, to nie lada przeżycie. Jest to także wydarzenie uroczyste, co warto podkreślić strojem. W regulaminach szkół znajdują się szczegółowe wytyczne dotyczące tego, co dana szkoła uznaje za strój galowy, z reguły jest to biała bluzka lub koszula i ciemne spodnie dla chłopców oraz spódnica lub spodnie dla dziewcząt. Dół stroju najlepiej jeśli jest w kolorze granatowym, akceptowalne jednak powszechnie są kolory czarny lub szary.

Na bluzkę lub koszulę można założyć ciemną marynarkę albo pulower. Do stroju powinno być odpowiednio dobrane eleganckie obuwie.

Egzamin ósmoklasisty. Z tym nie wejdziesz, a za to "wylecisz". Nie ryzykuj!

Centralna Komisja Egzaminacyjnie publikuje na swojej stronie internetowej informator dotyczący egzaminu ósmoklasisty, z którym mogą zapoznać się wszyscy zainteresowani. Można w nim przeczytać, jakich przedmiotów nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną:

- "Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu."

Złamaniem regulaminu, co skutkuje wyproszeniem ucznia z sali i unieważnieniem egzaminu jest także:

Niesamodzielne rozwiązywanie zadań czyli ściąganie i podpowiadanie,

Zakłócanie przebiegu egzaminu,

Wnoszenie materiałów lub przyborów pomocniczych, które nie zostały wymienione jako dozwolone.

Egzamin ósmoklasisty jest dużym przeżyciem nie tylko dla ucznia, ale też całej jego rodziny. Im lepiej są przygotowani, tj. mają z wyprzedzeniem naszykowane piszące długopisy, legitymację, której nie trzeba w panice szukać po całym domu w dniu egzaminu czy ubranie, tym spokojniej będzie można rozpocząć ten wyjątkowy dzień i skupić się wyłącznie na tym, żeby jak najlepiej zdać egzamin.