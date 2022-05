Egzamin ósmoklasisty 2022 - termin. Nie można nie zdać, choć liczą się punkty

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy poważny egzamin, do którego przystępują uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej. Dzieci podejdą do niego w czwartym tygodniu maja. Terminy kolejnych testów zaplanowane są na następujące dni:

24 maja - język polski,

25 maja - matematyka,

26 maja - wybrany język nowożytny.

Dla uczniów, którzy z usprawiedliwionych powodów nie będą mogli przystąpić do egzaminów, zaplanowano drugi termin egzaminów. Rozpoczną się one 13 czerwca i potrwają do 15 czerwca. Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 1 lipca.

Centralna Komisja Egzaminacyjna na stronie cke.edu.pl egzamin ósmoklasisty informuje, że przystąpienie do egzaminu jest obowiązkowym etapem zakończenia szkoły podstawowej, przez który musi przejść każdy uczeń:

- "Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać."

Wynik z egzaminu w istotny sposób wpływa jednak na punktację, jaką uczeń uzyskuje ubiegając się o przyjęcie do szkoły średniej.

Egzamin ósmoklasisty 2022 polski. Ile można zdobyć punktów i za co?

Egzamin z języka polskiego ma formę testu. Maksymalna ilość punków jaką można uzyskać, wynosi 45. Składa się na nią:

25 punktów z pierwszej części egzaminu, polegającej na czytaniu ze zrozumieniem

20 punktów z drugiej części przyznanej za pracę pisemną, w ramach której do wyboru jest jeden z dwóch tematów: wypracowanie twórcze lub praca argumentacyjna - do wyboru może być rozprawka, artykuł lub przemówienie

Na każdą z prac powinien składać się tekst o długości minimum 200 znaków, odwołujący się do wybranej przez ucznia lektury obowiązkowej.

Przecieki - egzamin ósmoklasisty 2022. Czy znamy już tematy z polskiego?

Co roku przed egzaminami, pojawia się giełda tematów. Uczniowie i rodzice kreślą najbardziej prawdopodobne scenariusze.

Zdarza się, że w przestrzeni publicznej pojawiają się nawet przecieki tematów egzaminacyjnych.

Tymczasem nie są potrzebne żadne przecieki, żeby dobrze przygotować się do egzaminu ósmoklasisty 2022 z języka polskiego. Śledząc arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat, można znaleźć "pewniaki". To tematy, które pojawiają się co roku.

W pierwszej, testowej części egzaminu, niemal pewne są pytania o:

Rodzaje i gatunki literackie

Środki stylistyczne

Części mowy i zdania

Mowę zależną i niezależną

Zasady interpunkcji

Zasady ortografii

Do drugiej części przyda się dobra znajomość lektur. Lista lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty 2022:

"Opowieść wigilijna", Ch. Dickens,

"Balladyna", J. Słowacki,

"Zemsta", A. Fredro,

"Reduta Ordona" i "Pan Tadeusz", A. Mickiewicz

"Quo Vadis", "Latarnik", H. Sienkiewicz,

"Kamienie na szaniec", A. Kamiński,

"Mały Książę", A. de Saint-Exupery,

Nie warto liczyć więc na przecieki. Wystarczy przejrzeć arkusze z poprzednich lat, zamieszczone na stronie komisji egzaminacyjnej cke.edu.pl egzamin ósmoklasisty żeby upewnić się czy materiał na egzamin został przez dziecko dobrze opanowany.