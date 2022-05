Huggy Wuggy - pluszak, przed którym przedszkola ostrzegają rodziców. Czy słusznie? Wyjaśniamy

Huggy Wuggy - pluszak z piekła rodem? Przedszkola ostrzegają rodziców

W mediach społecznościowych od kilku dni rodzice przekazują między sobą post, w którym pedagodzy z jednego z publicznych przedszkoli przestrzegają przed upiorną zabawką:

REKLAMA

- Dziwny stwór z jeszcze dziwniejszym uśmiechem podkreślonym czerwonym kolorem ust. Zdaniem niektórych nawet zabawny. O uroczym imieniu Huggy Wuggy. Ten uśmiechnięty miłośnik przytulania, to postać z gry survival horror (adresowanej dla osób powyżej 16 roku życia, choć dostęp do niej powinni mieć tylko dorośli), który przytula by zabijać, a czerwień na jego twarzy otaczająca liczne zęby jest symbolem krwi jego ofiar.

Huggy Wuggy jest grą na podstawie której powstało w internecie wiele agresywnych, przerażających treści. Państwa dzieci mogą trafić na nie bez żadnych trudności na ogólnodostępnym serwisie YouTube. Podobnie jak na kolejne wersje brutalnego serialu SQUID GAME z udziałem jednorożców, czy nawet świnki Peppy… W którym postacie giną w brutalny sposób po przegranej w dziecięcej grze. A to tylko dwa najmodniejsze tytuły ostatnimi czasy w oceanie niewłaściwych treści w internecie - czytamy w poście wystosowanym do rodziców

Pod apelem pojawiły się tysiące komentarzy, w których internauci są mocno podzieleni. Cześć zgadza się z apelem i dziękuje pedagogom za informację. Wielu rodziców nie widzi jednak problemu. Niektórzy udostępnili zdjęcia swoich pociech z pluszakiem Huggy Wuggy na dowód tego, że nie uważają zabawki za niebezpieczną. Inni pisali:

"Powiem tak. Moje dziecko ma maskotkę, w grę nigdy nie grał i grać nie będzie. Ale przypisywanie pluszakowi morderczych cech jest mocno naciągana ideologia i rozdmuchiwaniem problemu. Myślę że przedszkolaki traktują to wyłącznie jak pluszaka i nie interesuje ich cała otoczka tworzona przez dorosłych…"

"Mój syn też ma te maskotki oraz bluzkę z nimi. Nie gra w tą grę. A i ja żadnej krwi nie widzę w tej maskotce tylko czerwone usta ."

Huggy Wuggy przytula, żeby zabijać? To nie do końca prawda

Huggy Wuggy jest postacią z gry "Poppy's Playtime", która w Polsce opisana jest jako odpowiednia dla użytkowników od lat 16, przy czym ogólnoświatowa ocena dopuszcza ją dla dzieci od lat 12 lat. Gra zawiera elementy horroru, ale najważniejsze są w niej zagadki logiczne i fabularne. Nie jest też prawdą, że w grze Huggy Wuggy przytula, żeby zabijać. "Poppy’s Playtime" nie wyróżnia się szczególną brutalnością, problemem mogą być jednak filmy fanowskie, które powstają wokół niej. Cieszące się sporą popularnością w mediach społecznościowych, a głównie na TikToku bywają brutalne i mogą przerażać. Warto jednak zwrócić uwagę, że sam TikTok jest aplikacją przeznaczoną dla użytkowników powyżej 13 roku życia, więc nie powinny mieć do niego dostępu przedszkolaki.

Huggy Wuggy - pluszak nie zrobi krzywdy, ale kontrolujmy co dzieci oglądają w Internecie

Huggy Wuggy to maskotka z gry, która z pewnością nie jest przeznaczona dla przedszkolaków, choć nie powinna być niebezpieczna dla młodzieży. Młodsze dzieci chcą się bawić Huggym, bowiem postać stała się modna. Sam pluszak z pewnością nie wyrządzi nikomu krzywdy, a dzieci w odpowiedniej grupie wiekowej mogą także zagrać w grę. Rodzice powinni pamiętać jednak, że treści, do jakich ich pociechy docierają w internecie, a szczególnie w takich serwisach jak YouTube czy TokTok bywają brutalne i przerażające, co może mieć negatywny wpływ na psychikę, zwłaszcza przedszkolaków. W przypadku Huggy Wuggy nie należy więc wpadać w panikę, warto jednak trzymać rękę na pulsie i kontrolować aktywność dziecka w Internecie.