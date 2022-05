Deklaracja CEEB to zgłoszenie źródła ciepła używanego w budynku oraz rodzaju spalanych w nim paliw. Dotyczy nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych, wykorzystujących energię do 1 MW. Ogólnopolska inwentaryzacja źródeł ciepła i spalanych paliw ma pomóc w walce z kopciuchami. Kto nie zgłosi swojego pieca, kominka czy paneli fotowoltaicznych dostanie karę do 5000 zł.

Fot. Shutterstock