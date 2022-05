Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) powstała po to, aby w sposób ujednolicony zebrać dane dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach na terenie Polski. Zgromadzone informacje zostaną wykorzystane do podjęcia działań związanych z wymianą tzw. kopciuchów, co ma prowadzić do walki ze smogiem, a w rezultacie do poprawy jakości powietrza w Polsce. Kto musi do końca czerwca dopełnić obowiązku złożenia deklaracji i jak należy to zrobić?

