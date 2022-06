500 plus zmieni się w 700 plus? "Poważnie się nad tym zastanawiamy". Możliwa też waloryzacja świadczenia

Świadczenie 500 plus a inflacja - czy będzie waloryzacja 500 plus? Rząd podejmie stosowne kroki

500 plus na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, to świadczenie wychowawcze wprowadzone przez rząd 1 lipca 2019. Po 3 latach, na skutek galopującej inflacji, rzeczywista wartość tego wsparcia jest znacznie niższa, niż początkowo. Jednak kiedy rząd reagował na sytuację wprowadzając chociażby wyższą niż początkowo zakładano waloryzację rent i emerytur, pytania rodziców i opiekunów o waloryzację 500 plus spotykały się z odmową. Ostatnio jednak nastawienie rządzących do waloryzacji 500 plus uległo zmianie. Jak wyznał w rozmowie z se.pl jeden z polityków PiS, partia zamierza zająć się tematem malejącej wartości 500 plus:

- Rozpoczynamy ofensywę programowo-polityczną. W sobotę odbędzie się konwencja PiS, na której przedstawimy nowe propozycje. Jest też pomysł, aby 500 plus zamienić w 700 plus, bo inflacja zjada zasiłek. Poważnie się nad tym zastanawiamy. Innym rozwiązaniem byłaby waloryzacja świadczenia. Zobaczymy, który pomysł przejdzie, bo musimy brać pod uwagę możliwości budżetowe

Potrzebę waloryzacji 500 plus dostrzegła także minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska:

- Nie mam informacji, że rząd podwyższy to świadczenie, natomiast myślę, że się z tym poważnie liczy. Uważam, że co trzy lata powinna być waloryzacja i teraz jest dobra na to chwila

Konwencja PiS zaplanowana jest na sobotę 4 czerwca. Jeśli w kwestii programu "Rodzina 500 plus" zapadną jakieś decyzje, z pewnością dowiemy się o nich niebawem.

Wypłata 500 plus ZUS 2022 - od 1 czerwca zmieniają się terminy przelewów

Od 1 czerwca 2022 roku pełną obsługą świadczeń 500 plus zajmie się ZUS. W związku z tym zmianie ulegną terminy przelewania środków na konta rodziców i opiekunów. Od czerwca pieniądze będą wychodziły z ZUS: 2, 4, 7, 9,12, 14, 16, 18, 20 i 22 dnia miesiąca.

- Termin płatności oznacza, że w tym dniu środki powinny być już na koncie rodzica – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Jeżeli termin płatności wypada w dniu wolnym od pracy wtedy przelejemy pieniądze dzień wcześniej – dodaje.

Każdy rodzic i opiekun będzie miał przypisaną datę wypłaty świadczenia. Aby ją sprawdzić, należy wejść na Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i zerknąć do zakładki "wypłaty i zwroty"

500 plus - wniosek online 2022. Sprawdź, jak go złożyć

Od początku 2022 roku wniosek o środki z programu 500 plus można złożyć wyłącznie zdalnie, za pomocą jednej z trzech platform:

empatia

bankowość elektroniczna

Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Empatia 500 plus - by złożyć wniosek należy wejść na stronę empatia.mpips.gov.pl i zalogować się w zakładce eWnioski przez Profil Zaufany bądź podpis kwalifikowany

Wniosek 500 plus 2022 przez bank - instrukcje postępowania w przypadku wnioskowania przez bank znajdziemy na stronach poszczególnych instytucji.

PUE ZUS 500 plus - logowanie do Platformy Usług Elektronicznych ZUS dostępne jest za pomocą Profilu Zaufanego, elektronicznego podpisu kwalifikowanego, bankowości elektronicznej bądź za pomocą loginu i hasła PUE.