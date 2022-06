Jak spakować bagaż podręczny? Polityka bagażowa w liniach lotniczych jest bezlitosna

REKLAMA

Nadeszły wakacje i odwieczny problem podróżujących tanimi liniami: jak nie dopłacić za bagaż, który potrafi kosztować więcej niż bilet na danej trasie. Linie lotnicze kombinują aby złapać nas na jakimś błędzie, a potem tę naszą nieuwagę wykorzystują. Tym bardziej, że polityka tanich przewoźników nie jest klarowna.

W WizzAir widełki cenowe bagażu sięgają od 9 do 27 euro w zależności od sezonu, lotniska wylotu i liczby sprzedanych usług. Jest to skomplikowane, dlatego warto pamiętać o najważniejszej zasadzie: kupujmy od razu wszystkie usługi, które nas interesują na lot w obie strony. Znacząco zwiększamy wówczas szanse na to, że przewoźnik nie będzie na nas mógł dodatkowo zarobić.

Z kolei Ryanair wprowadził dynamiczny system sprzedaży bagaży, który polega na tym, że im wcześniej kupisz bilet i bagaż, tym mniej za niego zapłacisz. Pozostałe zasady, jak wskazuje serwis fly4free.pl, oparte są o niejasne regulaminy, którymi jesteśmy coraz częściej zaskakiwani.

Jak nie dopłacać do bagażu? Oto porady, jak pomieścić dużo rzeczy

Przed wylotem przydadzą się sztuczki, patenty i triki, które pozwolą nam spakować się w bagaż podręczny łatwo, szybko i bez zbędnych kilogramów.

W czasach, gdy linie lotnicze ograniczają nam możliwość pakowania się w duże walizki bez kosmicznej dopłaty, a wymiary bagażu podręcznego są coraz bardziej ograniczane, na znaczeniu zyskuje umiejętność sensownego pakowania. Idealny patent na spakowanie bagażu podręcznego ma sprawić, że będzie niewielki, ale pomieści wszystko, czego potrzebujemy na wyjazd. Witryna fly4free.pl podsuwa nam na to kilka sprawdzonych sposobów.

Rolujmy ubrania zamiast je składać jak robi to większość ludzi podczas pakowania. Dzięki rolowaniu nie tylko zaoszczędzimy miejsce w bagażu podręcznym, ale i zmniejszymy ryzyko ich pogniecenia.

Na pokład (do bagażu podręcznego) można zabrać tylko małe pojemności kosmetyków (do 100 ml). Nie kupujmy ich jednak w oryginalnych opakowaniach. Żeby było taniej przelejemy ulubione kosmetyki w małe buteleczki wielorazowego użytku.

Wykorzystaj każdą przestrzeń, odłóż połowę z przygotowanych rzeczy

Wypełniajmy każdą wolną przestrzeń. Skarpetki lub drobne przedmioty schowajmy do butów. Wykorzystajmy kieszonki i wolne miejsca w walizce czy plecaku.

Warto ograniczyć liczbę zabieranych rzeczy metodą eliminacji zbędnych przedmiotów. Przygotujmy listę rzeczy, które zamierzamy zabrać, potem podzielmy je na rubryki „Niezbędne", „Chcę zabrać" i „Dodatkowe".

W pierwszej znajdą się np. karty i dokumenty, w drugiej dodatkowe sukienki, bez których przeżyjesz, ale jednak fajnie byłoby je mieć, a w trzeciej grupie wypisz wszystko, co przydaje się na wakacjach – np. dmuchany materac. Ostatnią część listy od razu skreśl, gdy zabierasz bagaż podręczny. Zabierzesz to, gdy będziesz mieć bagaż rejestrowany.

Potem zapakuj rzeczy z kategorii „konieczne", a wolne miejsce zapełnij tymi, które „chcesz zabrać". "Wystarczy kilka wyjazdów z bagażem podręcznym, żeby szybko zorientować się, jak wielu rzeczy wcale nie używamy ani razu. Z każdym następnym pakowaniem spróbuj sobie o tym przypomnieć i po prostu… zabierz mniej" - radzi portal o lataniu.

Nie pakuj się na styk, zachowaj kolejność i ubierz się na cebulkę

Bagaż podręczny w darmowej wersji to tylko niewielki plecak a i tak warto zostawić w nim trochę miejsca. Zapas przyda się na prezenty czy nieplanowaną pamiątkę.

Grubszych ubrań nie pakuj do bagażu, tylko załóż na siebie. W samolocie możesz ściągnąć wszystko, co zbędne. Podobnie na podróż załóż najcięższe buty z pakowanych czy te, które zajmują najwięcej miejsca.

Układaj rzeczy w odpowiedniej kolejności - zaczynając od dużych i ciężkich na dnie plecaka. Pomiędzy nie wkładaj mniejsze i lżejsze a na górę plecaka schowaj przekąski i kosmetyczkę, bo trzeba ją wyciągnąć na kontroli bagażowej.

Podobnie zresztą z przedmiotami elektronicznymi – laptop czy tablet umieść w takim miejscu, żeby bez trudu dało się je wyciągnąć i schować nie blokując kolejki przy kontroli bezpieczeństwa. Najważniejsze - dokumenty, karty i oczywiście bilety miej zawsze pod ręką i pilnuj przed kradzieżą wkładając np. do wewnętrznej kieszeni kurtki czy plecaka.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!