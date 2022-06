Urlop ojcowski 2022 - zmiany szykowane przez rząd mają podkreślić rolę ojca

- Pracujemy nad przedłużeniem czasu trwania tzw. urlopów ojcowskich. Byłby to 9-tygodniowy, niepodzielny urlop przeznaczony tylko dla ojców — poinformowała w czwartek w Programie Pierwszym Polskiego Radia szefowa resortu rodziny Marlena Maląg.

REKLAMA

Dodała, że ten projekt ustawy jest w konsultacjach międzyresortowych i będzie procedowany w tym roku.

Szefowa resortu zapytana o termin wprowadzenia zmian dodała, że rząd dąży do tego, by nowe przepisy weszły w życie od stycznia 2023 roku, jednak na konkretną datę trzeba poczekać do zakończenia procesu legislacyjnego.

Zgodnie z Kodeksem pracy obecnie urlop ojcowski trwa 2 tygodnie. Czy to 14 dni roboczych? Czas ten obejmuje także soboty i niedziele, a więc nie jest to 14 dni roboczych, a 10 dni roboczych.

Kodeks pracy przewiduje możliwość wykorzystanie urlopu w całości czyli na 14 następujących po sobie dni albo w dwóch częściach – każda po 7 dni.

Nie tylko dłuższy ojcowski. Rząd szykuje także dodatkowe dni na opiekę

W projekcie szykowanym przez rząd są jeszcze dwa inne rozwiązania, które ucieszą nie tylko ojców, ale także matki oraz innych członków rodziny, którzy opiekują się bliskimi:

- W projekcie tym jest też zaproponowany dodatkowy, pięciodniowy urlop opiekuńczy przeznaczony dla osób opiekujących się swoimi najbliższymi. - Ale także jest 2-dniowy urlop od tzw. siły wyższej przewidziany, bo to jest wdrażanie dyrektywy rodzicielskiej, łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym - powiedziała minister Maląg

Urlop ojcowski - wniosek trzeba złożyć w określonym terminie

Aby skorzystać z urlopu ojcowskiego, należy złożyć pisemny wniosek do pracodawcy. Pracownik będący ojcem wychowującym dziecko składa wniosek o urlop ojcowski wraz z niezbędnymi dokumentami w terminie minimum 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia urlopu. Co ważne, pracodawca nie może odmówić przyjęcia takiego wniosku i udzielenia pracownikowi urlopu ojcowskiego.