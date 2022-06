Mija rok, od wprowadzenia obowiązku złożenie deklaracji CEEB. Centralna ewidencja emisyjności budynków ma na celu zinwentaryzowanie wszystkich źródeł ciepła wykorzystywanych w polskich domach i budynkach niemieszkalnych. To pozwoli tworzyć dedykowane programy zbliżające nasz kraj do niskoemisyjności. I zrobić wielki krok w walce ze smogiem. Składanie wniosków tylko do 30 czerwca 2022. Złożono już 5,7 mln deklaracji.

Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl