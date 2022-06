Właściciele i zarządcy budynków, w których zainstalowane są źródła ciepła, takie jak piece, kominki czy panele fotowoltaiczne, zobowiązani są do zgłoszenia ich do CEEB. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw powinna być złożona do 30 czerwca 2022 r. Podpowiadamy jak i gdzie to zrobić.

Fot. Jacek Marczewski / Agencja Wyborcza.pl