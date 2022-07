14 emerytura - zmiany nie będą korzystne dla wszystkich. Wiemy, kto na nich straci

Jesienią 2021 roku rząd wypłacił seniorom 14. emerytury. Miała to być jednorazowa pomoc na trudne czasy pandemii. Kiedy okazało się, że rok 2022 przyniósł ogromny wzrost inflacji, rząd zdecydował, że i tym razem seniorzy otrzymają wsparcie w postaci "czternastek". Na początku lipca zaś Jarosław Kaczyński zapowiedział, że dopóki będzie miał jakiś głos w tej sprawie, będzie dążył do tego, by 14. emerytury były wypłacane co rok.

Jak podaje wyborcza.pl, rząd właśnie rozpoczął prace nad ustawą, która zmienia "czternastki" w świadczenie stałe, wypłacane corocznie. Jest jednak pewien haczyk. Rządzący chcą podnieść próg dochodowy, od którego uzależnione będzie przyznanie "czternastki". Z informacji dziennika wynika, że próg ten będzie podwyższany w kolejnych latach o wskaźnik marcowej corocznej waloryzacji emerytur.

- Podwyższanie progu do czternastki o wskaźnik waloryzacji jest jednym z wariantów, ale w tym momencie najbardziej prawdopodobnym - mówi źródło Wyborczej w rządzie.

Kiedy 14. emerytura 2022? Pieniądze już niebawem wpłyną na konta seniorów

Prace nad zmianami w 14. emeryturach trwają, jednak o tegoroczne świadczenia seniorzy mogą być spokojni. Pod koniec czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kolejnym w 2022 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Na początku lipca zaś ZUS poinformował, że wypłaty "czternastek" ruszą już 25 sierpnia.

25 sierpnia to data, kiedy ZUS rozpocznie wypłaty 14. emerytur. Kolejne terminy przelewów, to, 1, 5, 6, 10, 15, 20 września.

Świadczenie będzie wypłacane z urzędu, każdej uprawnionej do niego osobie. Oznacza to, że aby otrzymać "czternastkę" nie trzeba składać żadnego wniosku.

14 emerytura 2022 - na jaką kwotę mogą liczyć seniorzy? Nie wszyscy otrzymają tyle samo

Tegoroczna 14. emerytura będzie wypłacana w wysokości minimalnej emerytury. Po marcowej waloryzacji jest to 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 złotych na rękę. Świadczenie w pełnej wysokości otrzymają osoby, których emerytura podstawowa nie przekracza 2,9 tys. złotych. W pozostałych przypadkach będzie stosowana zasada złotówka za złotówkę, czyli wysokość "czternastki" będzie pomniejszana o różnicę pomiędzy należną emeryturą, a progiem dochodowy. Tzn. jeśli ktoś otrzymuje podstawową emeryturę o 100 zł wyższą, od kwoty 2900 zł brutto, to jego 14. emerytura będzie wynosiła 1338,44 zł - 100 zł brutto.

W tym roku wprowadzono też minimalną kwotę świadczenia. Seniorzy, którym będzie przysługiwała 14. emerytura w wysokości poniżej 50 zł, wcale nie dostaną świadczenia.