Kredytobiorcy zaciągający kredyt hipoteczny, ponoszą dodatkowe koszty w czasie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej. Wynoszą one do kilkuset złotych miesięcznie i mogą być płacone nawet przez rok. Senat zajął się ustawą o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym i poparł propozycję resortu finansów. Co to oznacza dla banków i kredytobiorców?

Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl