Wizzair - tanie loty. Tam już niebawem polecisz prosto z kraju

Jak podaje portal Fly4Free, Wizz Air już niebawem otworzy cztery nowe kierunki z Polski. Będą to:

Bilbao (Hiszpania)

Wenecja (Włochy)

Walencja (Hiszpania)

Akaba (Jordania)

Wszystkie te połączenia będą odbywały się z lotniska Chopina w Warszawie. Niestety żaden z tych kierunków nie zostanie uruchomiony w te wakacje. Na loty trzeba będzie poczekać do grudnia.

Wszystkie cztery kierunki będą dostępne dwa razy w tygodniu. Loty do Walencji rozpoczną się od 12 grudnia (poniedziałki i piątki). Trasa do Akaby zostanie otwarta 13 grudnia i loty również będą odbywały się dwa razy w tygodniu (wtorki i soboty). Połączenie do Wenecji wystartuje 14 grudnia (środy i niedziele), a do Bilbao polecimy dopiero 28 marca (wtorki i soboty)/

Tanie loty. Więcej nowości od Wizz Air

Kilka dni temu budżetowe linie lotnicze poinformowały o kolejnym połączeniu na popularną wśród Polaków Hiszpanią. Chodzi i loty na Maderę. Obecnie na tę hiszpańską wyspę można latać jedynie z Katowic, ale od 30 października otwarta zostanie połączenie także z Warszawy z lotniska Chopina. Loty będą odbywały się dwa razy w tygodniu - w środy i niedziele.

Całkiem niedawno także Wizz Air uruchomił loty na Malediwy oraz do Kuwejtu. Te połączenie nie są jednak realizowane z Polski, a z Abu Dhabi.

Kontrowersyjna decyzja Wizz Air - przewoźnik wznawia loty do Moskwy

Po ataku Rosji na Ukrainę, Wizz Air, podobnie jak inne europejskie linie lotnicze, zawiesił wszystkie swoje połączenia z Rosją. Jednak jak podaje Reuters, już jesienią przewoźnik zamierza wznowić połączenia do Moskwy ze stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Dhabi (inaczej Abu Zabi)

Obsługujemy sieć 34 miejsc docelowych w promieniu pięciu godzin lotu od Abu Zabi, zapewniając bardzo niskie ceny do różnych miejsc docelowych. Wspieramy branżę turystyczną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, wzmacniając połączenia regionalne i globalne, zgodnie z przepisami w poszczególnych krajach" – powiedział w rozmowie z gazetą "Gulf News" dyrektor zarządzający Wizz Air Abu Dhabi Michael Berlouis.

Loty z Abu Dhabi do Moskwy zostały uruchomione w październiku 2021 roku. Trasa była otwarta jedynie przez 4 miesiące, bowiem po ataku Rosji na Ukrainę Wizz Air zamknął wszystkie swoje połączenia z Rosją.