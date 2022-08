Nowy dodatek, nie tylko dla użytkowników pieców węglowych. Jest projekt ustawy

Wzrosty cen najbardziej dotkliwie uderzyły w branżę energetyczną. W odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne partia rządząca opracowała kolejny projekt wsparcia. Ma obejmować następne grupy osób, które, podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, dostaną jednorazową wypłatę w zbliżającym się sezonie grzewczym.

Dodatkiem objęte będą gospodarstwa domowe używające do ogrzania domu:

peletu drzewnego,

drewna kawałkowego,

skroplonego gazu LPG,

oleju opałowego.

Jak liczony jest dodatek energetyczny? Mechanizm średniej ceny z rekompensatą

Tym razem nie została ustalona jedna, wspólna kwota, którą otrzymają wszyscy w danej grupie. Ponieważ ceny i wzrosty cen podanych paliw są różne, ustawodawca zdecydował się zróżnicować kwotę wsparcia.

Nowy dodatek wprowadza mechanizm, który polegać będzie na ustaleniu przez wytwórcę ciepła, poziomu średnich cen dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej. Przedsiębiorstwom, które wytwarzają ciepło i stosują średnią cenę, będzie przysługiwała tzw. rekompensata.

Zacznie funkcjonować tzw. średnia cena z rekompensatą, która będzie ustalona na poziomie 150,95 zł/GJ dla ciepła wytworzonego z wykorzystaniem gazu ziemnego i oleju opałowego oraz 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego z użyciem innych źródeł.

Dodatek energetyczny — kto ile dostanie? Stawki są zróżnicowane

Jednorazowe dodatki będą wypłacone w następujących kwotach:

3000 zł. Dostaną je osoby, których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,

2000 zł. Będzie wypłacone tym gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,

1000 zł. Tę kwotę dostaną gospodarstwa, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,

500 zł . Otrzymają osoby, u których w domach głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

W zakresie składania wniosków nie zmieniło się to, że warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku energetycznego jest zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Nie zostało także — jak w przypadku dodatku węglowego — ustalone kryterium dochodowe. Dodatek dostaną więc wszyscy, którzy prawidłowo złożą wniosek i będą spełniać podstawowe warunki, czyli: