Od 17 sierpnia można składać wnioski o dodatek węglowy. Jednak nie we wszystkich gminach przyjmowanie wniosków rozpoczęło się w terminie. Mimo to, pierwsze dni przyniosły setki złożonych dokumentów. Sprawdzamy, czy to dużo i kiedy będą pierwsze wypłaty.

Fot. Kamil Gozdan / Agencja Gazeta