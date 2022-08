Czy będzie strajk nauczycieli? ZNP: przyszedł czas, żeby powiedzieć" "sprawdzam" - start 1 września

Proponowane w Karcie Nauczyciela zmiany w wynagrodzeniach jedynie nauczyciela początkującego, w żaden sposób nie zmieniają złej sytuacji finansowej większości.

REKLAMA

"Czy to oznacza, że nauczycieli dyplomowanych i mianowanych (85 porc. nauczycieli — przyp. redakcji) nie dotyczy prawie 16-procentowa inflacja? Czy my dostajemy niższe rachunki za energię, gaz, czynsz? – pytał podczas briefingu po spotkaniu z ministrem Czarnkiem Sławomir Wittkowicz z Forum Związków Zawodowych.

Magazyn Głos Nauczycielski przekazał w skrócie z briefingu, że obie organizacje, FZZ i ZNP do końca sierpnia wspólnie wypracują ścieżkę postępowania.

Ale już w środę 24 sierpnia, na Prezydium Zarządu Głównego ZNP zapadła decyzja: 1 września nauczyciele rozpoczynają akcję protestacyjną, która może przerodzić się w strajk.

"Jesteśmy przygotowani na wszelkie działania. Nie możemy pozwolić na to, co wyczynia pan minister, jaki daje przekaz do opinii publicznej. Jest czas na to, by powiedzieć: "sprawdzam" – mówił dzień wcześniej podczas briefingu, Krzysztof Baszczyński.

Podwyżki dla nauczycieli od września 2022. Piontkowski: "nauczyciele dostaną 20 proc. w tym i 9 proc. w 2023 roku"

We wtorek 23 sierpnia odbyło spotkanie przedstawicieli resortu edukacji, w tym ministra Czarnka, z przedstawicielami związków zawodowych i samorządów.

W konferencji prasowej po spotkaniu wziął udział wiceminister Dariusz Piontkowski.

"Do planowanej podwyżki o 20 proc. we wrześniu chcemy od 1 stycznia dołożyć jeszcze przynajmniej 9 proc. - powiedział wiceminister Piontkowski, o czym poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki na swoim Twitterze.

Podwyżki dla nauczycieli 2022 wg. Urszuli Woźniak z ZNP: to 2,9 proc. Wyjaśniamy skąd taka różnica

Tymczasem Urszula Woźniak ze Związku Nauczycielstwa Polskiego powiedziała wieczorem w TOK FM, że faktyczne podwyżki dla większości nauczycieli to jedynie 2,9 proc.

W tym roku wynagrodzenia nauczycieli do tej pory wzrosły 4,4 proc., ale w rzeczywistości — ponieważ to są podwyżki od maja, i musimy je ująć w skali roku — wyniosły 2,9 proc. - powiedziała Urszula Woźniak.

Gościni audycji 360 stopni miała na myśli podwyżki dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, którzy stanowią 85 proc. kadry nauczycielskiej.

Różnica w liczbach podawanych przez dwie strony sporu wynika z tego, że znaczące podwyżki resort edukacji zaplanował jedynie dla nowych nauczycieli, którzy rozpoczynają karierę w zawodzie nauczyciela.

Ustawa Karta Nauczyciela wprowadza bowiem od nowego roku szkolnego zmiany w podejściu do awansu nauczyciela: likwidację dwóch stopni awansu zawodowego (nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy) i wprowadzenie w ich miejsce ""instytucji" nauczyciela początkującego bez żadnego stopnia zawodowego, za to z wyższą początkową pensją.