Nazywają go typem artysty bezpretensjonalnego, nie ukrywającego się pod ekstrawaganckimi maskami ani pseudonimami.

Ed Sheeran zagra dwa koncerty w Warszawie. Idol daleki od ekstrawagancji

Kilkanaście lat temu grał w małych klubach, a nawet na ulicy. Nie minęło jednak wiele czasu, gdy zaczął przyciągać publiczność na londyńskim Wembley i wypełnić legendarny stadion fanami po brzegi.

Kiedy w Polsce miał wystąpić na PGE Narodowym w 2018 roku, bilety wyprzedały się tak szybko, że organizatorzy w pośpiechu zorganizowali koncert w dniu następnym – i wówczas bilety, a było ich około 60 tysięcy, rozeszły jak świeże bułeczki.

- To fenomen prostego chłopaka. Nie jest gwiazdorem, za którym trzeba gonić. Nie jest kimś, kto wygląda jak milion dolarów na Instagramie, nie jest niedoścignionym wzorem wyglądu. To ktoś, kto przypomina chłopaka z sąsiedztwa – mówi w rozmowie z PAP Michał Cichoński, redaktor muzyczny Radia 357. - To chłopak, któremu się udało, ale który cały czas pamięta o swoich korzeniach. Podkreśla je na każdym kroku, przypomina, jak bardzo jest związany ze swoim zespołem, społecznością - dodaje.

Ed Sheeran w Polsce. Skąd pochodzi artysta i jak zaczęła się jego przygoda z muzyką?

Urodził się w Halifaksie, handlowym mieście w Calderdale w West Yorkshire. Wywodzi się z rodziny artystycznej. Ojciec pracował jako kustosz artystyczny i wykładowca. Jego mama była projektantką biżuterii. Płynie w nim irlandzka krew – dziadkowie po obu stronach są Irlandczykami.

Młody Ed wychował się na muzyce największych twórców pokolenia swoich rodziców – m.in. Bobie Dylanie i Ericu Claptonie. Pierwszą płytą, którą przesłuchał i która trwale miała zapaść mu w pamięć był album „Irish Heartbeat" Van Morrisona.

- On specjalnie nie gwiazdorzy. Potrafi pokazać swoje zdjęcia z wieczoru kawalerskiego z Krakowa [w styczniu 2019 Sheeran poślubił Cherry Seaborn, z którą był związany od pięciu lat - przyp. PAP], ale powiedzmy otwarcie – kto tego nie robi? - mówi Cichoński.

- Po prostu da się go lubić. Mówi w sposób prosty o sprawach, które dotyczą wszystkich ludzi. Jeśli dołożymy do tego przebojowe piosenki, naprawdę bardzo przebojowe i dobrze wyprodukowane, to jest gotowy materiał na sukces.

Gatunek muzyczny uprawiany przez Eda Sheerana, Marcin Cichoński definiuje jako mieszankę popu, wpływów electro, folku i delikatnych inspiracji rocka z Wysp Brytyjskich.

Ed Sheeran w Polsce. Sprzedał miliony płyt na całym świecie. Na czym polega fenomen artysty?

Świat usłyszał o Sheeranie pod koniec ubiegłego dziesięciolecia. Do tej pory artysta sprzedał kilkadziesiąt milionów płyt na całym świecie. Ale wizerunek bezpretensjonalnego chłopaka z gitarą może nieco zwieść.

Ed Sheeran od młodych lat nie tylko kształcił się muzycznie, ale i zaczął komponować piosenki, które zapisały się w historii przemysłu fonograficznego i filmowego.

W ciągu dekady wydał pięć płyt studyjnych o dość enigmatycznych w większości tytułach nawiązujących do symboli matematycznych: "+" (2011),"x" (2014), "÷" (2017), "No 6. Collaborations Project" (2019) oraz "=" (2021).

3 grudnia 2021 wraz z Eltonem Johnem wydał piosenkę "Merry Christmas". Dochód z niej ma zostać przeznaczony w połowie na fundację Sheerana, zapewniającą dotacje młodym muzykom w jego rodzinnym mieście w Suffolk, a w połowie - na organizację charytatywną Eltona zajmującą się AIDS.

Ed Sheeran w Polsce. Zagra dwa koncerty na PGE Narodowym

Koncerty Eda Sheerana w Polsce w ramach trasy koncertowej "+-=:x" Tour 2022 inaczej "The Mathematics Tour" odbędą się czwartek 25.08 i w piątek 26.08 na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie.

Ed Sheeran w Polsce. Tak fani wspominają poprzednie koncerty

- NAJLEPSZY KONCERT!

Mogę zapewnić że płyta się najlepiej bawiła. Ta atmosfera, ten nastrój to cudo! Pomimo tego, że praktycznie nie było ruchu. Wszyscy dookoła bawili się świetnie. Następnym razem na pewno biorę płytę ponownie!

- Niesamowite przeżycie!

Emocji na tym koncercie nie da się opisać słowami. Naprawdę było to nieziemskie wydarzenie, na które warto było wydać pieniądze. Nie dość, że jedynie z gitarą Ed może porwać tłum i zainspirować tyle osób. Jego kontakt z publicznością, zachowanie na scenie i oczywiście anielski głos nie mają sobie równych. Nikt na pewno nie pożałuje obecności na koncercie Eda Sheerana!

- Magiczny koncert

Było super! wspaniale!, magicznie!, rudy jest cudowny :) na żywo brzmi jeszcze lepiej niż na płycie i ma wspaniały kontakt z publicznością!!!!

To tylko niektóre z recenzji fanów z poprzednich koncertów, jakie możemy przeczytać na stronie eventim.pl