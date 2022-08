- Uwaga! Ostrzeżenie na burze z gradem w południowo zachodniej Polsce. Dzisiaj prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 45 mm, oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad - czytamy w piątek na Twitterze IMGW.

Pogoda na piątek. Sprawdź, gdzie pojawią się gwałtowne burze i ulewy

Z map zamieszczonych na stronach Instytutu wynika, że ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązują w piątek w województwie dolnośląskim, a ostrzeżenia pierwszego stopnia także w części województwa lubuskiego i opolskiego.

Ostrzeżenie IMGW. Alerty dotyczące upałów. Tu będzie wciąż bardzo gorąco

Aby w ostatni weekend wakacji zażyć jeszcze upałów, trzeba wybrać się na wschód kraju. Tam w sobotę prognozowana maksymalna temperatura na sobotę wyniesie 33 st. Celsjusza.

Alerty drugiego stopnia dotyczące upałów obowiązują w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim, a także w przeważającej części województwa mazowieckiego. IMGW prognozuje tam na piątek i sobotę temperaturę maksymalną w dzień od 30 do 32 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 17 do 19 st. C.

Natomiast ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami obowiązują w południowej części województwa mazowieckiego oraz w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i w północnej części województwa opolskiego.

Jak przypomina PAP, alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

Pogoda na weekend - nadchodzi koniec upałów. W przyszłym tygodniu będzie chłodniej

Jak informuje IMGW w weekend pożegnamy się z upałami.

- Wysokie temperatury będą już tylko na ścianie wschodniej. Na zachodzie i południowym zachodnie oraz w centrum - chłodniej i burzowo. W połowie przyszłego tygodnia temperatura spadnie nawet do 19 st. C – informuje PAP, dyżurna pogodynka IMGW Dorota Pacocha.

IMGW ostrzega. W weekend załamanie pogody z ulewami, wiatrem i burzami

Chłodne powietrze napłynie do nas od zachodu. W sobotę wzdłuż naszej granicy z Niemcami będzie przebiegała strefa zbieżności wiatru. Zazwyczaj na niej tworzą się burze i tak też będzie tym razem.

- Na zachodzie oraz miejscami w centrum i na południu kraju w sobotę okresami zachmurzenie będzie duże. Tam wystąpią również burze i przelotne opady deszczu. Właśnie deszcz będzie największym zagrożeniem, szczególnie na południowym zachodzie. Prognozujemy sumę opadów do 30 mm. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h – podkreśla synoptyk IMGW. Temperatura ok. 25 st. C.

W niedzielę na terenie prawie całego kraju będzie pochmurno. Na zachodzie spokojniej. Front burzowo-deszczowy przesunie się do centrum i na wschód.

- Niedziela będzie bardziej pochmurna, a cała strefa związana z burzami i niebezpiecznymi zjawiskami konwekcyjnymi przesunie się nieco do centrum i na wschód. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, a suma opadów może sięgnąć 30 mm. Temperatura nieco niższa, bo na zachodzie do 23 st. – przewiduje w rozmowie z PAP, Dorota Pacocha.