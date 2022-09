W czwartek, 15 września, premier Mateusz Morawiecki ogłosił kolejny plan rządu na dofinansowanie Polaków w zakresie ogrzewania. Tym razem rząd chce wesprzeć osoby, które ogrzewają domy energią elektryczną.

Dodatek do prądu. Na jakich zasadach ma działać kolejny dodatek do ogrzewania?

Nowy dodatek ma funkcjonować na podobnych zasadach jak dodatek energetyczny.

Premier @MorawieckiM: #TarczaSolidarnościowa to dodatek energetyczny dla gospodarstw, które ogrzewają się energią elektryczną. Tu będziemy punktowo kierowali dodatek energetyczny, tak jak wcześniej zrobiliśmy to w odniesieniu do pelletu, oleju, drewna opałowego, gazu czy węgla – czytamy na Twitterze Kancelarii Premiera.

Komu ma być udzielone wsparcie w ramach dodatku do ogrzewania elektrycznego?

Nowy dodatek ma być skierowany do gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna czyli dla tych, którzy ogrzewając domy korzystają głównie z prądu, używając np. farelek, klimatyzerów itp.

Jak czytamy na gov.pl dodatek ma wynosić 1 tys. złotych na gospodarstwo.

Podczas tego samego posiedzenia, w ramach projektu Tarcza Solidarnościowa, premier ogłosił zamrożenie stawek za energię elektryczną. Jednak zamrażanie stawek dotyczyć będzie tylko gospodarstw domowych, które zużywają mniej niż 2000 KWh rocznie lub zmniejszą zużycie energii o co najmniej 10 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Według premiera na nowych rozwiązaniach może skorzystać nawet do 10 mln gospodarstw domowych, jeśli zaczną oszczędzać energię.

Przy takim założeniu jakie proponuje rząd, zamrożenie taryf nie obejmie gospodarstw, które ogrzewając domy, korzystają głównie z prądu, gdyż nie będą w stanie nie przekroczyć rocznie ww. 2000 kWh. I właśnie z tego powodu, z myślą o takich beneficjentach, rządzący planują wprowadzić kolejny dodatek zwany roboczo dodatkiem elektrycznym.

Podwyżki cen prądu 2023. Co z pomocą dla przedsiębiorców? Rząd planuje wsparcie dla kilkuset firm

Tarcza Solidarnościowa ma się również wiązać z pomocą dla firm. Regulowane ceny prądu mają dotyczyć również przedsiębiorstw, ale nie małych i średnich lecz konkretnych branż i zakładów.

- Huty, producenci stali i szkła, to będą też producenci azotów - mówił minister rozwoju Waldemar Buda, podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Jak informuje portal gov.pl rządowa pomoc dla kilkuset firm ma wynieść do 5 mld zł, a wsparcie będzie przyznawane pod warunkiem min. 100 proc. wzrostu cen energii. Wypłata środków planowana jest jeszcze na ten rok.

Koszt całkowitego wsparcia może według premiera znacząco przekroczyć 30 mld zł.