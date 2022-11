Rządowa tarcza antyinflacyjna będzie wygaszana? Rząd liczy na "pozytywny scenariusz"

Stopniowe wygaszanie rządowej tarczy antyinflacyjnej, to prawdopodobnie jedna z decyzji, przed którą stanie wkrótce rząd – powiedział w TOK FM Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju. Rząd przygląda się cenom surowców na światowych rynkach i liczy na to, że tarcza antyinflacyjna nie będzie wkrótce potrzebna.

- Pozytywny scenariusz jest taki, że ceny zaczynają się obniżać i rząd ma przestrzeń do tego, żeby już nie przedłużać tarczy. Co nie spowoduje takiego dużego skoku cen – uważa Paweł Borys. Wspomina też o tym, że tarcza ta sporo kosztuje – w tym roku jest to 40 mld złotych, czyli tyle, co program 500 plus, który – według wypowiedzi dla Business Insider – pozostanie z jakiegoś powodu bez zmian.

A co, jeśli taki pozytywny scenariusz nie wypali?

- To rzeczywiście, będziemy w bardzo trudnej sytuacji, bo być może rząd będzie zmuszony jednak te tarcze dalej przedłużać po to, aby uniknąć kolejnego takiego mocnego uderzenia w budżety domowe. Dlatego mamy przed sobą 6 do 12 trudnych miesięcy – powiedział Paweł Borys w rozmowie na antenie Radia TOK FM.

Tarcza antyinflacyjna. Co to takiego

Jak czytamy na Gov.pl, rządowa tarcza ma na celu złagodzenie skutków inflacji i zmniejszenie kosztów dla rodzin. Tarcza antyinflacyjna to, według polskiego rządu, jeden z najbardziej rozbudowanych programów walki z inflacją w Europie.

Kluczowe założenia obecnie obowiązującej rządowej tarczy antyinflacyjnej to przede wszystkim:

obniżenie stawki VAT na paliwo do 8%,

zerowa stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze,

zerowa stawka VAT na gaz,

obniżka 5% stawki VAT na prąd,

obniżenie VAT na ciepło do 5%,

0% VAT na nawozy,

niższe rachunki za gaz dzięki taryfom gazowym,

dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych.

Do kiedy tarcza antyinflacyjna obowiązuje? Na razie do końca tego roku.

Co dalej z tarczą antyinflacyjną? Na decyzję musimy poczekać

Jak powiedział w sobotę 29 października 2022 roku rzecznik rządu Piotr Müller, żadne decyzje w sprawie rządowej tarczy inflacyjnej jeszcze nie zapadły. Poznamy je dopiero na przełomie listopada i grudnia – podaje PAP. Zapytany w sobotę o to, jaki będzie VAT na energię elektryczną w przyszłym roku, stwierdził, że "nie ma jeszcze żadnej decyzji w tym obszarze".

Müller przypomniał, że tak istotna dla rodzin tarcza antyinflacyjna obowiązuje na razie do końca roku i w jej ramach mamy m.in. obniżony do 5 proc. VAT na energię elektryczną. Jednak – jak powiedział – od przyszłego roku ma wejść inny mechanizm.

- Zamroziliśmy ceny energii, w związku z tym, to jest tak, że wcześniej używaliśmy tarczy antyinflacyjnej w sensie obniżenia VAT jako sposobu na obniżenie cen energii, a teraz stosujemy inny mechanizm – zamrażamy sztywną cenę, po to, aby ona nie przeskoczyła określonego poziomu – tłumaczył rzecznik rządu.

Powiedział, że "trzeba się poważnie zastanowić, czy to nie jest wystarczający mechanizm, bo (...) weźmy pod uwagę, że każde z tych rozwiązań kosztuje określone środki finansowe".