Kiedy jest Black Friday i co to takiego? Skąd taka nazwa?

Black Friday, czyli po polsku Czarny Piątek – to od wielu lat święto zakupoholików w Stanach Zjednoczonych. Kiedy Black Friday jest obchodzony? Co roku wypada w piątek po Dniu Dziękczynienia 24 listopada i jest początkiem sezonu zakupów przed Bożym Narodzeniem, a także czasem dużych promocji cenowych.

REKLAMA

Skąd pochodzi nazwa tego dnia? Ponoć w 1961 r. mundurowi z Filadelfii i Rochester w Stanach Zjednoczonych użyli pierwszy raz tego terminu do opisania tłumów ludzi szturmujących sklepy w okresie przedświątecznym. Oficjalnie pierwszy raz użyto tej nazwy w magazynie "The New York Times" w 1975 roku do określenia najbardziej zakupowego dnia w ciągu roku, kiedy to najwięcej osób odwiedza sklepy.

Na początku XXI wieku Black Friday zaczął się stawać coraz bardziej popularny nie tylko w USA, ale też na całym świecie – również w Polsce. W polskim handlu święto na dobre przyjęło się od 2015 roku. Jak powiedział PAP dr Mariusz Woźniakowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, badania pokazują, że od 50 do 90 proc. Polaków wie, czym jest Black Friday.

- Black Friday to wyczekiwane przez miliony konsumentów na Zachodzie święto handlu, w Polsce wydaje się ciągle rozwijać, choć nie można mu odmówić popularności. Wypadające na przełomie listopada i grudnia naturalnie stało się celem nie tylko łowców promocji, ale przede wszystkim tych, którzy kwestii prezentów świątecznych nie chcą odkładać na ostatnią chwilę – powiedział w rozmowie z PAP analityk z Centrum Monitorowania Rynku Marek Zachalski.

Kiedy jest Black Friday 2022? Promocje trwają obecnie tak naprawdę cały tydzień (Black Week), aż do Cyber Monday

Od kilku już lat zamiast Czarnego Piątku mamy tak naprawdę Czarny Tydzień – bo wiele sklepów ogłasza swoje promocje kilka dni wcześniej, dając klientom czas do namysłu. Tydzień ten często trwa właściwie 10 dni, obejmując dwa następujące po sobie weekendy.

Kiedy Black Week 2022 będzie miał miejsce? Zaczął się już w ubiegły piątek. Klienci mogą robić zakupy w promocyjnych cenach od 18 do 28 listopada 2022 roku. Ostatni dzień Czarnego Tygodnia od kilku lat określany jest dodatkowo mianem Cyber Monday – to z kolei akcja kuszenia atrakcyjnymi cenami w sektorze sprzedaży internetowej.

Fake Black Friday. Czy Czarny Piątek i Czarny Tydzień rzeczywiście oznaczają, że zakupy zrobimy dużo taniej?

Z ubiegłorocznych badań Deloitte (to firma, która świadczy usługi m.in. audytorskie, konsultingowe, podatkowe, doradztwa finansowego) wynika, że obniżki cen na Black Friday sięgają średnio 3,6 proc. Są więc symboliczne.

Do tego wiele sklepów wykorzystuje przedświąteczną gorączkę zakupową i stosuje nieuczciwe praktyki polegające często na podniesieniu ceny wyjściowej i ogłaszania promocji, która nią tak naprawdę w ogóle nie jest.

Inną metodą działania stosowaną przez nieuczciwe sklepy jest także ogłaszanie, iż promocja na dany produkt będzie dostępna tylko z okazji Czarnego Piątku.

- Sytuację mogłoby zmienić wejście w życie dyrektywy unijnej Omnibus, która w Polsce miała być wprowadzona w maju. Jej główne założenie jest takie, że handlowiec, przy okazji wprowadzenia ceny promocyjnej, musi poinformować klienta, jaka była najniższa cena na dany produkt w ciągu ostatnich 30 dni. Nic nie zapowiada, aby taka ochrona pojawiła się jeszcze przed świętami – powiedział dr Mariusz Woźniakowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Fake Black Friday. Jak nie dać się oszukać? Ekspert radzi

Dr Mariusz Woźniakowski odradza robienie zakupów w czasie Black Week pod wpływem impulsu i zachęca do śledzenia oraz porównywania cen w sklepach – na przykład przez porównywarki cenowe, takie jak Ceneo.pl. Od ubiegłego roku działa także strona Fakefriday.org.

Skutecznym narzędziem do weryfikacji atrakcyjności ofert promocyjnych mogą być także dedykowane aplikacje (takie jak Łowcy Cen czy Mobit), które można zainstalować na telefonie, służące do porównywania cen na przestrzeni określonego czasu.

Najlepszym – według serwisu Upday – z dostępnych narzędzi, jest jeszcze Wayback Machine. To cyfrowe archiwum internetu, które pozwala zapisywać wersję strony z danego dnia. Dzięki tej stronie możemy sprawdzić, czy dana rzecz na co dzień faktycznie kosztuje więcej, niż w okresie promocji Black Week czy Black Friday.

Robiąc zakupy w Black Friday warto też sprawdzić, jaka jest polityka zwrotów w danym sklepie. Sprzedawcy mogą bowiem zastrzec, że produktów sprzedanych na wyprzedaży czy w promocji nie można już zwrócić.