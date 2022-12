Ministerstwo Obrony Narodowej zaplanowało na 2023 rok liczbę osób, które powoła do wojska. Do 200 tys. osób przeniesionych do rezerwy może trafić na ćwiczenia. Sprawdzamy, ile czasu trwają, i kto na pewno nie dostanie powołania.

Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl