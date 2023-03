Wybory samorządowe 2024 czy 2023? W związku z tym, że jesienią 2022 prezydent Andrzej Duda wydłużył kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 r., najbliższe wybory samorządowe odbędą się wiosną 2024 roku, a nie jak wskazuje na to pięcioletnia kadencja organów samorządowych w 2023 r. Przedział czasowy, w którym musi dojść do głosowania określa Konstytucja. Oto najbardziej prawdopodobne terminy.

Fot. Grzegorz Bukała / Agencja Wyborcza.pl