Zgodnie z kalendarzem wyborczym najbliższe wybory samorządowe powinny się odbyć jesienią 2023 r., czyli pięć lat po poprzednich. Jednak w listopadzie 2022 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wydłuża kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 r., aby rozdzielić daty wyborów parlamentarnych i samorządowych.

Wybory samorządowe 2024 - wydłużenie kadencji samorządów

O podpisaniu przez Andrzeja Dudę ustawy o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego poinformowała Kancelaria Prezydenta.

"Ustawa przedłuża kadencję samorządów do 30 kwietnia 2024 r. Pan prezydent Andrzej Duda uznał, że ta data w kontekście innych procesów i kampanii wyborczych (parlament - jesień 2023, Parlament Europejski - późna wiosna 2024) jest możliwa do przyjęcia" - napisał wówczas na Twitterze szef Gabinetu Prezydenta RP - Paweł Szrot.

Natomiast na stronie Kancelarii Prezydenta RP podkreślono, że ustawa o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego "ma charakter epizodyczny". "Cel ustawy ma być zatem osiągnięty przez przedłużenie trwającej obecnie kadencji organów samorządu terytorialnego do dnia 30 kwietnia 2024 r." - zaznaczono.

Kiedy odbędą się wybory samorządowe 2024?

W związku z wydłużeniem kadencji jednostek terytorialnych, zgodnie z Konstytucją data wyborów samorządowych 2024 musi przypaść w dzień wolny od pracy, między 31 marca, a 23 kwietnia 2024. Czyli zgodnie z kalendarzem 2024 r. mogłaby to być:

niedziela 31.03

niedziela 7.04

niedziela 14.04.

niedziele 21.04.

Jednak warto zauważyć, że w niedzielę 31.03.2024 roku przypadnie Wielkanoc, więc realną staje się jedna z trzech pozostałych dat. Którą z niedziel wybierze prezydent, na razie nie wiadomo.

Donald Tusk: najbliższe wybory parlamentarne rozstrzygną o przyszłości samorządów

Podczas niedawnego spotkania z samorządowcami w Kędzierzynie-Koźlu lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk wielokrotnie podkreślał rolę samorządów i konieczność przywrócenia im właściwej pozycji w strukturze zarządzania i dystrybucji publicznymi pieniędzmi. Zdaniem Tuska, obecne władze niszczą samorządy i dążą do modelu państwa scentralizowanego, w którym samorządy są klientem rządzącej partii. Jednocześnie Donald Tusk podkreślił, jak bardzo ważne są zbliżające się wybory nie tylko te samorządowe, ale również, a może przede wszystkim wybory do Sejmu.

- Uważam, że te wybory - paradoksalnie to wybory do parlamentu - ale one rozstrzygną też o przyszłości samorządów, nie mam co do tego żadnych wątpliwości - ocenił lider PO.

Wybory parlamentarne 2023. Kiedy odbędą się wybory do Sejmu?

Aktualna kadencja Sejmu i Senatu skończy się 12 listopada 2023 r. W związku w tym, według kalendarza i zgodnie z Konstytucją, możliwe są cztery daty, kiedy mogą się odbyć wybory parlamentarne 2023:

15 października

22 października

28 października

5 listopada.

Decyzję prezydenta określającą dokładny termin, poznamy w sierpniu br.

