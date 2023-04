Zobacz wideo

"W okolicach miejscowości Zamość ok. 15 km od Bydgoszczy znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Miejsce znaleziska badają funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz saperzy" - poinformował w czwartek rano resort obrony.

Kilkadziesiąt minut wcześniej min. Zbigniew Ziobro przekazał, że prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie "szczątków powietrznego obiektu wojskowego, które znaleziono w lesie k. Bydgoszczy".

"Coś runęło z nieba"

W środę wieczorem "Gazeta Wyborcza" informowała, że w "okolicach Bydgoszczy wojsko, straż pożarna i policja postawione zostały w stan gotowości". Gazeta cytuje czytelnika, który poinformował o tajemniczym znalezisku: "W okolicy podbydgoskiego Zamościa coś runęło z nieba. Mam informacje, że to rakieta albo wojskowy dron spadł do lasu na obrzeżach wsi".

"Docieramy na miejsce. - Tu w pobliżu jest stadnina koni - mówi nam jeden z mieszkańców. - Ten przedmiot został znaleziony w poniedziałek przez kobietę, która wybrała się na konną przejażdżkę. We wtorek zaczęli to sprawdzać, ale dziś to zrobiło się zamieszanie na całego" - mówił w rozmowie z dziennikarzami jeden z okolicznych mieszkańców.

Jak przekazało Radio RMF FM, "powietrzny obiekt wojskowy" znaleziony w lesie pod Bydgoszczą to pocisk powietrze-ziemia. Nie wiadomo, czy eksplodował.