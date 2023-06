Zobacz wideo

Sąd Najwyższy uchylił umorzenie sprawy dotyczącej Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego.

Kasację do Sądu Najwyższego złożyła rodzina Andrzeja Leppera. Sprawa czekała na rozpatrzenie aż sześć lat. Jak przypomniała "Gazeta Wyborcza", "sprawa utknęła, bo w 2017 r. ówczesny marszałek Sejmu Marek Kuchciński (PiS) zawnioskował do kontrolowanego przez PiS Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie rzekomego sporu kompetencyjnego między SN a prezydentem w sprawie stosowania przez głowę państwa prawa łaski".

TK odwlekał sprawę - dopiero w miniony piątek wydał orzeczenie. Trybunał, którym kieruje Julia Przyłębska uznał, że ułaskawienia Kamińskiego i Wąsika nie można podważać.

