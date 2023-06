Ginekolodzy skarżą się na publiczny lincz. "Dobrze by zrobili, gdyby zamilkli"

Zobacz wideo

Po śmierci 33-letniej Doroty Lalik w szpitalu w Nowym Targu do Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA zgłasza się bardzo wiele kobiet, które twierdzą, że boją się o własne życie. - Kobiety są absolutnie przestraszone. Te, które są w zaawansowanej ciąży, te które rozpoczynają ciąże i te które planują zajść w ciążę (...) Zwyczajnie boją się pobytu w szpitalu - powiedziała Krystyna Kacpura.

Sprawa pani Doroty oburzyła opinię publiczną. To kolejna kobieta, której nie udzielono w szpitalu odpowiedniej pomocy. Pacjentka była w dwudziestym tygodniu ciąży, gdy odeszły jej wody. Lekarze czekali na obumarcie płodu i mimo zagrożenia życia pacjentki, nie zdecydowali się na terminację ciąży. Kobieta po trzech dniach zmarła.

Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA poinformowała w mediach społecznościowych, że ich "telefony płoną". - Kobiety są absolutnie przestraszone. Dzwonią do nas i pytają: Co robić w takiej sytuacji? Do kogo się zwrócić? Zadają nam pytania: Czy lekarze zdążą? Czy powiedzą nam prawdę? Jak możecie pomóc? Czy może już powinniśmy mieć pełnomocnictwo dla adwokatki? Lub adwokata w tej sprawie? Kiedy się do Was zwrócić? Bo kiedy będę w szpitalu może być zbyt późno? - mówiła Krystyna Kacpura, prezeska zarządu Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA.

"Kobiety boją się o własne życie. Taka tragedia może wydarzyć się także w innych szpitalach. Będą czekali na ustanie tętna płodu i nie zdążą uratować życia kobiety. Apelujemy do lekarzy o większą troskę o zdrowie i życie kobiet. Polki boją się Was, bo dla Was okrutna ustawa jest ważniejsza niż życie już istniejące" - czytamy w poście opublikowanym na Facebooku.

Śmierć ciężarnej Doroty z Nowego Targu. "Tam, gdzie aborcja jest nielegalna, pacjentki umierają w szpitalach"

Ginekolodzy publikują oświadczenie

Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników opublikowało oświadczenie. Czytamy w nim, że "zawód lekarza jest zawodem zaufania publicznego. Szkalowanie nas, burzenie autorytetu, bezpodstawne oskarżenia prowadzą do strat, które mogą bezpowrotnie zniszczyć relacje lekarz – pacjent i wpłynąć na efekty leczenia".

"Presja, którą odczuwa nasze środowisko specjalistyczne jest bardzo wysoka, tym bardziej ferowanie przedwczesnych wyroków, a także emocjonalna dyskusja, czy wręcz nagonka medialna, mogą się okazać fatalne i niebezpieczne dla obu partnerów, zarówno lekarza, jak i kobiet – pacjentek" - napisano w oświadczeniu.

Prezeska zarządu Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA przypomniała, że "Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników jest towarzystwem naukowym". - To, czego oczekujemy od polskiego towarzystwa ginekologicznego to stanowiska medycznego. (…) Nie sądzę, żeby prawo, nawet najbardziej okrutne musiało być nadinterpretowane, żeby ratować zdrowie i życie kobiety, bo teraz lekarze nadinterpetują prawo – podkreśliła.

Kacpura zwróciła uwagę, że "terminacja ciąży i indukcja poronienia są legalne, gdy zagrożone jest życie i zdrowie kobiety".

Dyrektorem szpitala poseł Suwerennej Polski

Prowadzący Piotr Maślak odniósł się także do faktu, że władze Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu już w 2005 r. zadeklarowały, że nie będą tam wykonywały zabiegów terminacji ciąży. Poza tym dyrektor szpitala należy do Suwerennej Polski. – Dyrektor szpitala jest urzędnikiem państwowym, który stoi na czele jednostki medycznej. Nie może i nie ma prawa posługiwać się klauzulą sumienia. Klauzulą sumienia może posługiwać się lekarz, ale nie dyrektor szpitala – dodała Kacpura.

- To jest dla mnie straszne, że lekarz boi się podjąć decyzję, która mogłaby uratować życie kobiety – podkreśliła Prezeska zarządu Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA.

"Doszło do naruszenia praw pacjentki"

W poniedziałek stanowisko w sprawie zajął Rzecznik Praw Pacjenta. Bartłomiej Chmielowiec ogłosił na konferencji prasowej, że doszło do "naruszenia praw pacjentki". Opinii zasięgnął u konsultanta krajowego ds. położnictwa i ginekologii prof. Krzysztofa Czajkowskiego, a także u wewnętrznych ekspertów m.in. pani doktor Moniki Sadowskiej.

- Doszliśmy do następujących ustaleń: mianowicie doszło do naruszenia praw pacjentki, doszło do naruszenia prawa do udzielania świadczeń zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, doszło do naruszenia praw pacjenta do udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością, ale również w zakresie naruszenia prawa pacjenta do uzyskania rzetelnej klarownej informacji o stanie zdrowia i tego, jaki jest plan terapeutyczny wobec tego pacjenta, a również stwierdziliśmy naruszenie praw pacjenta do dokumentacji medycznej w postaci nierzetelnego jej wypełniania i braków w dokumentacji - powiedział cytowany przez PAP Chmielowiec.

Adam Niedzielski, minister zdrowia, zapowiedział powołanie zespołu ekspertów, który przygotowuje opracowanie wytycznych, jak postępować w podobnych przypadkach.

– W zespole powołanym przez ministra zdrowia, który ma dopracować wytyczne w sprawie terminacji ciąży, na 13 ekspertów jest 7 kobiet. W zespole obok ekspertów w dziedzinie perinatologii, neonatologii i ginekologii są psychologowie i psychiatrzy – poinformował rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz.

W środę odbędą się protesty "Ani więcej jednej".

