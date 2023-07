Oszukana kobieta straciła 250 tys. zł. Policja: Oszustwa na "Nigeryjczyka" coraz popularniejsze

Zobacz wideo

O sprawie poinformował we wtorek nadkom. Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Ze zgłoszenia 53-latki wynikało, że na jednym z portali randkowych nawiązała znajomość z mężczyzną, który podawał się za mieszkańca Londynu. Kiedy zdobył zaufanie i sympatię kobiety, ich rozmowy zaczęły sprowadzać się do spraw finansowych.

- Mężczyzna powiedział, że został zatrzymany za przemyt złota i potrzebuje pieniędzy, aby wyjść na wolność i wszystko wyjaśnić. Niestety mieszkanka Lublina zaślepiona fałszywymi historiami zaczęła przekazywać kwoty. Łącznie wykonała 20 przelewów na sumę ponad 250 tysięcy złotych. Straciła oszczędności i zaciągnęła pożyczki - wyjaśnił Gołębiowski.

Policja poszukuje oszusta i jednocześnie apeluje, aby nigdy nie ulegać emocjom w kontaktach z nieznajomymi, szczególnie jeżeli w tle pojawiają się kwestie finansowe. - Jak pokazują ostatnie wydarzenia, oszustwa metodą na "Nigeryjczyka" stają się coraz bardziej popularne. Pamiętajmy o tym, że internet daje dużą anonimowość i osoba siedząca po drugiej stronie monitora nie musi być tym, za kogo się podaje - przypomniał policjant.

