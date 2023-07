Sprawa Mariki to "hucpa polityczna Ziobry". "Całowanie po rękach i stopach ortodoksyjnej prawicy"

Zobacz wideo

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro wypuścił z więzienia skazaną na 3 lata za chuligański rozbój Marikę. 21-latka razem z kolegami miała zaatakować dziewczynę z tęczową torbą. Do zdarzenia doszło podczas Marszu Równości w Poznaniu.

Według Ziobry sąd pozbawił Marikę wolności z przyczyn politycznych i ideologicznych. Minister na konferencji mówił nawet o "rozboju sądowym".

Pytany przez dziennikarzy o szczegóły sprawy, odsyłał do akt, omijając istotne fakty. Według informacji podanych przez "Ordo Iuris" miało chodzić jedynie o próbę wyrwania tęczowej torby. Tymczasem "Gazeta Wyborcza" dotarła do wyroku i ujawniła, że dziewczyna została skazana za próbę rozboju, której dopuściła się z błahego powodu, publicznie, okazując w ten sposób rażące lekceważenie porządku prawnego. Marika oraz jej koledzy napadli na pokrzywdzoną, poturbowali i wykręcili jej palec. W tej sytuacji 3 lata to najniższa możliwa kara.

- Uważam, że jest to hucpa polityczna Ziobry. Od początku do końca. Jest to przemyślane całowanie po rękach, stopach ortodoksyjnej prawicy, bo Ziobro widzi tam głosy. Będzie starał się przypodobać środowiskom Konfederacji, brunatnym faszyzującym. Myślę, że to jest ten kierunek - komentował w "Poranku Radia TOK FM" Włodzimierz Czarzasty.

Bo, jak argumentował rozmówca Dominiki Wielowieyskiej, to zachowanie niespójne z dotychczasową linią ministra. - Pan Ziobro jest ortodoksyjnym zwolennikiem zaostrzania kar we wszystkich sprawach. Uważa, że zaostrzenie kar, często przesadne i nieuzasadnione, uzdrowi nasze społeczeństwo - przypomniał wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Polityk podkreślił, że "to prokuratorzy Ziobry stawiali tej pani zarzuty". - Przecież to się wydarzyło za jego czasów. Ta sprawa ma już ponad rok. I nagle minister potępił sądy i prokuraturę. Czyli powiedział tak: "Proszę Państwa, siedem lat kieruję resortem sprawiedliwości, jestem prokuratorem generalnym. To rozkład sądów i rozkład prokuratury" - ironizował Czarzasty.

- To jest po prostu tak głupie, tak nieuczciwe, przyjdzie za to kara. Ludzie naprawdę nie są głupi. Ile można po prostu wysłuchiwać tych głupot? - pytał retorycznie Czarzasty.

Zbigniew Ziobro zlecił w sprawie Mariki skierowanie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego. Jednocześnie wniosek o jej ułaskawienie ma rozpatrzyć prezydent Andrzej Duda.