"Ludzie mówią, że policja jeździ po szpitalach i kobietom majtki ściąga". Ostry komentarz do sprawy Joanny

Zdecydowanie nie godzę sią na ten publiczny lincz na moich ludziach. Oni wykonali obowiązki, do których byli zobowiązani - powiedział w czwartek komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. W ten sposób tłumaczył swoich podwładnych, którzy zdecydowali się na kontrowersyjną interwencję wobec pani Joanny. Kobieta zażyła w domu tabletkę poronną, potem źle się poczuła i trafiła do szpitala, po czym przeszła intymną kontrolę policyjną. Na miejsce przyjechało aż 6 funkcjonariuszy, którzy mimo protestów obecnego tam lekarza - odebrali pacjentce telefon i laptopa.

Całą sprawą zbulwersowany jest Sławomir Nitras, poseł PO. - To są wstrząsające sceny. Jak pomyślę, że takie coś miałoby spotkać moją żonę lub córkę, to aż przechodzą mnie dreszcze - ocenił wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Nitras przyznał, że wielokrotnie starał się "łagodzić" nastroje wobec szeregowych policjantów, którzy tylko wykonują rozkazy, natomiast w tej sprawie "nic ich nie usprawiedliwia". - W normalnym kraju komendant zleciłby wyjaśnienia, a jutro wskazał winnych. Często pod Sejmem spotykam policjantów, którzy się wstydzą albo ze skonfundowanymi minami wykonują polecenia. Natomiast tego zachowania usprawiedliwić się nie da – podkreślał polityk opozycji.

Karolina Lewicka, prowadząca "Wywiad Polityczny", przytoczyła też wypowiedzi polityków PiS, którzy ochoczo komentują sprawę pani Joanny. - Naruszeniem jest to, co robi Tusk, to co robią hejterzy. Naruszeniem są próby manipulacji, które popełniają. Stanowisko policji jest jednoznaczne, stanowisko policji mówi wprost, opisuje zdarzenie. Natomiast ci źli ludzie próbują z krzywdy kobiety, chorej kobiety, wszystko na to wskazuje, chorej kobiety zrobić sobie happening polityczny, manipulując opinią publiczną - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak.

- Proszę zwrócić uwagę, że on sam przyznaje, że ta kobieta została skrzywdzona. Ona powinna dostać zadośćuczynienie. Odpowiedzialny minister już stałby pod drzwiami pani Joanny i prosił o przyjęcie przeprosin w imieniu państwa - grzmiał w odpowiedzi Nitras.

Gość TOK FM mówił też, że sprawa bulwersuje Polaków i ma na to dowody. – W środę byłem w Ustrzykach Dolnych. Podszedł do mnie mieszkaniec Bieszczad i sam zaczął ten temat. Powiedział: "Gdy mnie okradziono, to policji nie było, a teraz policja jeździ po szpitalach i kobietom majtki ściąga". Przepraszam, za ten dosłowny cytat, ale to coś pokazuje. Na policję często czeka się długo, można odnieść wrażenie, że nie interweniują, gdy dochodzi do awantur czy burd na ulicach. A tutaj policjanci stawili się całym zastępem, żeby się postawić nad kobietą. To bulwersujące – tłumaczył Nitras.