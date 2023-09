Zobacz wideo Karolina Lewicka analizuje sondaż wyborczy dla oko.press i TOK FM

Marian Banaś uważa, że marszałkini Sejmu doprowadziła do bezpośredniego sparaliżowania kluczowej komórki instytucji, czyli kolegium NIK. Elżbieta Witek pozostawiała bez odpowiedzi wnioski o uzupełnienie składu kolegium. W ocenie Banasia polityczka powinna odpowiadać za niedopełnienie obowiązków, czym naraziła na szkodę interes publiczny i dlatego szef NIK-u złożył zawiadomienie do prokuratury.

REKLAMA

Łącznie skład Kolegium NIK powinien składać się z 19 członków. Od 7 września brakuje w nim aż 16 członków. Na stanowisku pozostali jedynie prezes i dwóch jego zastępców. Kadencje we wrześniu skończyły się Małgorzacie Humael-Maciewiczak, radczyni prezesa NIK, dr. Grzegorzowi Walendzikowi, szefowi Delegatury w Kielcach oraz dr. Tomaszowi Sobeckiemu, radcy prezesa i p.o. dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy, a także sekretarza Kolegium NIK.

Rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Łukasz Pawelski powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że od 30 sierpnia 2019 - czyli od początku swojej kadencji - prezes Marian Banaś złożył do marszałkini Sejmu łącznie 40 wniosków o powołanie członków Kolegium. Tylko 17 z nich Elżbieta Witek skierowała do KOP. - Na 40 wniosków Pani Marszałek powołała 7 członków Kolegium - mówił Pawelski. Ostatnie wnioski wpłynęły do Kancelarii Sejmu 19 maja.

Warto podkreślić, że kworum w Kolegium NIK jest niezbędne do m.in. zatwierdzania wyników kontroli NIK. Szef instytucji uważa, że Elżbieta Witek celowo doprowadziła do zaniechań i powinna odpowiadać za niedopełnienie obowiązków.

Posłuchaj:

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>