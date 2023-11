Zobacz wideo

Jak mówi szef zrzeszenia Jarosław Romańczuk, przedstawiciele odchodzącego rządu dotąd nie znaleźli czasu na spotkanie w sprawie sytuacji na polsko-ukraińskiej granicy, stąd potrzeba rozmowy z przyszłym premierem Donaldem Tuskiem.

Rozmówca reportera TOK FM dodaje, że w sprawie blokad prowadzonych na granicy przez polskich przewoźników zrzeszenie ukraińskiego biznesu chciało spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą. Ale organizacja nie otrzymała żadnej odpowiedzi w tej sprawie.

Przedstawicielom ukraińskiego biznesu odpowiedział za to wiceminister rozwoju, ale przedsiębiorcy uznali jego pismo za wymijające. Stąd pomysł spotkania z Donaldem Tuskiem.

Przewoźnicy blokują granicę od trzech tygodni, domagając się przywrócenia dla ciężarówek pozwoleń na wjazd z Ukrainy do Polski.

