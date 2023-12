Donald Tusk o okupacji TVP przez polityków PiS. "To miłe"

Zobacz wideo

Od wtorkowego posiedzenia Sejmu gwałtownie przyśpieszyły zmiany w mediach publicznych. Najpierw posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli projekt uchwały o przywrócenia ładu konstytucyjnego w zakresie dostępu obywateli do rzetelnej informacji i funkcjonowania mediów publicznych. Jeszcze tego samego dnia uchwała została przegłosowana, a tymczasem politycy PiSu zaczęli gromadzić się w budynkach TVP. Przez cały wieczór i noc z wtorku na środę można było ich zobaczyć w głównej siedzibie TVP przy Woronicza i przy Placu Powstańców, gdzie mieści się Telewizyjna Agencja Informacyjna.

Tymczasem jak się okazało, jeszcze wczoraj minister Bartłomiej Sienkiewicz odwołał rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Nowe władze dziś zaczęły pojawiać się w siedzibach spółek, a jednym z pierwszych efektów zmian w TVP było wyłączenie sygnału TVP Info i zmiana ramówki stacji - aktualnie emitowane są tam programy przyrodnicze i seriale ("Korona Królów", "Ranczo").

Całą sytuację z nocną okupacją telewizji skomentował na platformie X (dawniej Twitter) premier Donald Tusk pisząc "Z podziwu godną gorliwością politycy PiS wypełniają kolejne punkty planu ministra Sienkiewicza. To miłe."

We wczesnych popołudniowych godzinach w środę politycy PiSu znowu zaczęli gromadzić się na Woronicza.