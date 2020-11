Zobacz wideo

Piotr Barejka, TOK FM: Gdy kolejny pomnik papieża stanął przed Muzeum Narodowym w Warszawie, znów zaczęła się dyskusja. Jan Paweł II rzuca kamieniem w czerwoną wodę, walcząc z wartościami, które, według autora rzeźby, niszczą Polskę. Co pan na to?

Profesor Tadeusz Bartoś: Wymowę tego dzieła musiał tłumaczyć sam autor, co oznacza, że dzieło jest kiepskie. Nie wiadomo było, o co chodzi (śmiech). Prawdę mówiąc, dla mnie to śmieszna postać, trochę groteskowa. Ale takich szpetnych pomników jest dużo w Polsce, to nic nowego. Rzucanie kamieniem to też nie jest sytuacja, która pasuje do takiego pierwotnego obrazka Jana Pawła II. Jest w tej postaci pewien gniew.

Pierwotny obrazek, czyli jaki? Papież kojarzy się przecież z kremówkami, "świętym uśmiechniętym" i wielkim Polakiem, w którym nie ma gniewu ani złości.

Może jeżeli ktoś pamięta pielgrzymki Wojtyły w latach 90., to wie, że miał jeden objazd, kiedy grzmiał strasznie na wszystko, pomstował, był dość ostry. To może pasować do tamtego okresu. Ale w 2000 r. był z powrotem miły, ciepły i serdeczny dla wszystkich.

Jest pewien kanon myślenia i mówienia, który tworzy uproszczony obrazek papieża. Polacy myślą o nim bezkrytycznie. Papież to postać wyniesiona, źródło dumy Polaków. Ten, który obalił komunizm, oczywiście święty. Z założenia w takim obrazku chodzi o to, żeby nic poza nim nie dostrzegać, bo ten obrazek wszystko zastępuje.

Ludzie nie interesują się masowo piśmiennictwem papieża, nikt tego nie czyta. Może niektórzy duchowni. Dlatego Polacy dostają obrazek papieża, który jest im produkowany przez połączenie kościelnej propagandy, która mówi o nim w określony sposób, wychwala jego zasługi, i mediów.

Ten obrazek to jedno, a rzeczywistość drugie?

Myślę, że mimo wszystko był w tym naturalny. Był miły zarówno w kancelarii, jak i na masowych mszach. Po prostu był sobą, ale równocześnie sobą się komunikował. Dobierał słowa i gesty, żeby robić takie wrażenie, jakie powinien. Przecież to nie tłum, tylko Jan Paweł II tworzył obraz siebie. Nie chcę mówić, że był aktorem, ale potrafił występować publicznie. Wiedział, co robi, gdy wypowiadał pewne słowa i żartował o kremówkach. Udawało mu się tworzyć takie obrazki, którymi ludzie do dziś się karmią.

A gdyby Polacy się zainteresowali, próbowali dociec, co kryje się za tym obrazkiem, co mogliby dostrzec?

Zaniedbania w kwestii pedofilii, przestępstw seksualnych i finansowych. To była albo daleko posunięta niekompetencja w zarządzaniu tak dużą instytucją, albo świadome przyzwolenie. System finansowania właściwie polegał na darach. Czyli ci, którzy mieli więcej, mogli za pieniądze załatwiać różne rzeczy. Łapówkarstwo rozkwitło w sposób horrendalny. Najwyżsi hierarchowie to byli ludzie, którzy równocześnie wszystkich opłacali. Tworzyło to trochę mafijny klimat.

Uroczystość oficjalnego odsłonięcia instalacji 'Zatrute źródło' na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Warszawie. Widać podświetloną figurę papieża rzucającego głazem autorstwa Jerzego Kaliny Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

Robi się z niego trochę świętego Franciszka, niewinnego, który nic nie wiedział. Ale to aż tak nie może być, żeby nic wiedzieć. Nie da się nie widzieć, jak ten świat funkcjonuje, nawet jak jest się bardzo pobożnym i naiwnym. Przestępstwa seksualne, włącznie z największymi, jak te popełnione przez Degollado, były skrzętnie ukrywane. Podobnie działo się w Krakowie, gdy był tam biskupem.

Jeżeli chodzi o sprawę Degollado, to nawet według kościelnej wersji wydarzeń, sprawę zataili przed papieżem najwyżsi watykańscy hierarchowie. Choć ostatnio sam papież Franciszek mówił o tym nieco inaczej, sugerował, że Jan Paweł II jednak wiedział.

Niezależnie od tego, czy wiedział, czy nie wiedział, to w sensie formalnym i tak jest jego odpowiedzialność. On podejmował decyzje, on mianował kardynałów i biskupów, z których niektórzy byli przestępcami. Nie umiał ich sprawdzić, nie umiał zarządzać w efektywny sposób, albo miał sekretarza, który wprowadzał go w błąd i izolował od informacji. Cokolwiek by to nie było, to jego odpowiedzialność.

Czy inne kraje tak samo uwielbiały naszego papieża?

Oczywiście papież jeździł po całym świecie, miał spotkania wielomilionowe, szczególnie w krajach bardziej katolickich, w Ameryce Południowej. Natomiast pośród Katolików we Francji czy w Niemczech, mówiąc bardzo skrótowo, jego pontyfikat jest uważany za katastrofę. Doprowadził właściwie do upadku znaczenia teologów, którzy byli dyscyplinowani, zwalniani za jego pontyfikatu. W Polsce nikt o tym nie wiedział.

Katolicy francuscy wielokrotnie publicznie oskarżali papieża, że ma na rękach krew, że ludzie umierają przez jego postawę, gdy w epoce AIDS sprzeciwiał się używaniu prezerwatyw w jakikolwiek sposób. Niezależnie czy chodziło o rozmnażanie, czy o zdrowie, był całkowicie przeciwko. To przecież tak, jakby dzisiaj powiedzieć, że maseczek nie można nosić.

Nie można było się z papieżem nie zgadzać?

Nie był zdolny do dyskusji. Trzeba było mu przytakiwać, uwielbiał klakierów, którzy go chwalili. Stworzono system nieufności i inwigilacji, kontroli i nadzoru. Taka była atmosfera w kościele. Teraz jest pontyfikat papieża Franciszka i nawet w Polsce niektórym rozwiązały się języki, ale wcześniej nie mieli odwagi, żeby cokolwiek powiedzieć. Czy to świeccy, czy duchowni.

Języki rozwiązały się też tak, że teraz polscy hierarchowie krytykują obecnego papieża, czyli Franciszka.

Za Jana Pawła II byłoby to niemożliwe. To dosyć kuriozalne.

Skąd się to bierze?

Jest coś takiego jak zbiorowa fantazja, wyobrażenia. Polscy biskupi nie tylko dystansują się od Franciszka, ale całość ich fantazmatu przypomina coś takiego, jakby ten papież, który umarł i jest święty, nadal był. Jakby w polskim kościele mógłby tylko jeden papież. Franciszek to po prostu nieporozumienie. Jan Paweł II to wieczny bohater, który na zawsze pozostanie najważniejszym punktem odniesienia. Szkoda, że nie refleksji.

Papież jest świętym, a ktoś, kto go skrytykuje, jest obrazoburcą. Zaczyna być traktowany jako wcielenie zła. Poza tym całe pokolenia kleru zostały wychowane na micie Jana Pawła II, a z papieżem Franciszkiem jest kiepsko. Co chwilę ma pretensje, pozwala sobie powiedzieć, że biskupi coś źle robią. Jak tu trzymać fason? Jak robić za nosiciela samego dobra, skoro jest się cały czas podkopywanym? Franciszek to psuje.

Tadeusz Bartoś w 2007 roku, już po opuszczeniu zakonu (fot. Bartosz Bobkowski / AG) Tadeusz Bartoś w 2007 roku, już po opuszczeniu zakonu (fot. Bartosz Bobkowski / AG)

Czy skutki pontyfikatu Jana Pawła II są do dziś widoczne w polskim Kościele?

Niewątpliwie pozycja kleru w Polsce, uprzywilejowanie Kościoła, które nastąpiło w latach 90., którego jedną z przyczyn jest właśnie władza i autorytet papieża. Nawet Aleksander Kwaśniewski i SLD, które było wtedy u władzy, niewiele miało do powiedzenia, jeżeli chodzi o świeckość państwa, kwestię ograniczenia wpływu Kościoła i finansowania go przez państwo.

To kiedy Polacy będą gotowi na to, żeby na obrazku papieża dostrzec rysy, a potem zobaczyć, co kryje się za nim?

Pewna grupa już to dostrzega, ale to są ci, którzy się interesują. Muszą się zainteresować biografią, sprawdzić. Bardziej znacząca zmiana wizerunku to muszą być po prostu materiały dokumentalne. Tutaj ogromny wpływ może mieć zapowiedziany film braci Sekielskich.

Ale z jednej strony jest ten obrazek, o którym mówimy, a z drugiej młodsze pokolenie, w którym papież jest często przedmiotem żartów. Może to znak, że zaczynamy mieć dystans do jego postaci?

Pamięć o papieżu to pamięć pokoleniowa. Niektóre pokolenia nie pamiętają już czasów pontyfikatu papieża, mają opowieść z drugiej ręki, wspomnienia rodziców albo dziadków. A na czym polega pokolenie Jana Pawła II? To doświadczenie w latach 80.? To jest to pokolenie, które żyło w nędznym PRL-u, pod opresją, ale ktoś wreszcie stał się rzecznikiem sprawy polskiej w świecie. Wojtyła przyjeżdżał, miliony ludzi go spotykały, panował masowy entuzjazm. Tym, którzy nie mają takich doświadczeń, nie da się tych emocji przekazać. Jeśli oglądają filmy Sekielskiego, widzą na Facebooku memy, to będzie ich trudno przywrócić do atmosfery lat 80.