Dramatyczne dane. Blisko 1,5 tys. dzieci i nastolatków próbowało odebrać sobie życie w 2021 roku

Zobacz wideo

Z raportu przekazanego we wtorek PAP wynika, że w 2021 roku gwałtownie wzrosła liczba zachowań samobójczych wśród młodych osób.

REKLAMA

"W 2021 roku 1496 dzieci i nastolatków poniżej 18. roku życia podjęło próbę samobójczą, aż 127 z tych prób zakończyło się śmiercią. W stosunku do 2020 roku jest to wzrost odpowiednio o 77 proc. zachowań samobójczych oraz o 19 proc. śmierci samobójczych" - zaznaczyli autorzy.

Według nich, szczególnie niepokojący jest wzrost dotyczący podejmowania zachowań samobójczych w grupie dziewczynek - w 2021 roku Komenda Główna Policji zarejestrowała wzrost o 101 proc.

"Dane Komendy Głównej Policji pokazują nam tylko te próby oraz śmierci samobójcze, o których zostały powiadomione organy ścigania. Według Światowej Organizacji Zdrowia na każdą odnotowaną w oficjalnych rejestrach śmierć samobójczą młodej osoby przypada od 100 do 200 prób. Jeśli założymy, że współczynnik ten jest adekwatny do Polski, to próbę odebrania sobie życia w ubiegłym roku podjęłoby od 12 700 do 25 400 osób poniżej 18. roku życia" - stwierdzili autorzy raportu.

Gdzie szukać pomocy?

Jak wyjaśnili, sygnałami, które mogą zapowiadać podjęcie takiej próby przez dziecko, są m.in. długotrwała zmiana nastroju, zmiany sposobu odżywiana się, trudności z koncentracją, niechęć do rozmów i spotkań czy nagłe akty agresji lub autoagresji.

Autorzy wskazali, że pomocy dla dziecka należy szukać m.in. w aktualnie działających Centrach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, szkolnych gabinetach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, ośrodkach interwencji kryzysowej i pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Poinformowali również, że pomoc można uzyskać dzwoniąc na jeden z telefonów zaufania: 800702222, 116 213, 800121212 lub 116 111.