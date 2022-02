Jaka będzie waloryzacja emerytur w 2022? Emeryci się cieszą

Waloryzacja emerytur i rent 2022

Według słów premiera najniższa emerytura w marcu 2022 roku wyniesie lekko ponad 1200 zł na rękę. Na tej samej konferencji Morawiecki ogłosił także nowe zasady waloryzacji rent i emerytur. W bieżącym roku waloryzacja wyniesie 7 proc., czyli znacznie więcej niż miało to miejsce w poprzednich latach. To również więcej niż minimalne przewidywane ok. 5,7%. Ma to związek przede wszystkim z wysoką inflacją, która szczególnie mocno uderza w portfele najbiedniejszych.

Jak prezentują się nowe emerytury 2022? Od 1 marca najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, rodzinna i socjalna będzie wynosiła 1338,44 zł, średnia emerytura 2868,70 zł, a najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1003,83 zł. Premier przypomniał również, że w styczniu 2022 roku weszły przepisy o emeryturach bez podatku. Dotyczy to emerytów, którzy pobierają świadczenie do wysokości 2,5 tys. zł.

Kiedy 13. emerytura 2022?

Wielu emerytów interesuje się także tym, kiedy czeka ich wypłata tzw. trzynastki. Trzynastka zostanie wypłacona wszystkim osobom pobierającym emeryturę. Nie trzeba składać żadnych wniosków, ani podpisywać dodatkowych dokumentów. Kiedy 13. emerytura 2022? Termin wypłacania 13. emerytury przypada między kwietniem a majem 2022 roku.

Wraca 14. emerytura 2022

Seniorów spotkała również kolejna dobra informacja. Premier ogłosił powrót 14. emerytury 2022, czyli świadczenia, które pierwotnie miało być jednorazowe. Stało się tak mimo początkowych zapowiedzi ministra finansów, który przekonywał, że nie mają w planach wracania do tzw. czternastek. Świadczenie ma zostać wypłacone jesienią lub późnym latem 2022 roku.