Rzecznik wrocławskiej policji Kamil Rynkiewicz potwierdził w piątek PAP, że wczesnym rankiem do jednego z domów w dzielnicy Leśnica we Wrocławiu wtargnęło trzech mężczyzn.

- Trwają czynności śledcze, poszukujemy tych osób. Na tę chwilę sprawę zakwalifikowano jako najście, a nie napad. Tych ludzi spłoszył jeden z domowników. Na tym etapie śledztwa nie możemy nic więcej ujawnić - powiedział policjant.

Jako pierwsze o sprawie poinformowało radio RMF FM, które podało, że chodzi o dom urzędnika samorządowego.

Rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Michał Nowakowski potwierdził, że napadnięto dyrektorkę kancelarii Sejmiku Dolnośląskiego. - Pani dyrektor jest w szoku. Na szczęście nic jej się nie stało - powiedział rzecznik.

Według relacji RMF FM trzech mężczyzn w ubraniach roboczych i kaskach budowlanych wtargnęło do domu urzędniczki. Doszło do szamotaniny, a kobiecie owinięto szyję taśmą. W trakcie napadu kobieta miała zranić jednego z napastników. Gdy do domu wrócił z psem jeden z domowników, mężczyźni uciekli, a jeden z napastników zgubił kask.