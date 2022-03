Jak założyć profil zaufany? Bezpłatne narzędzie do załatwiania spraw urzędowych

Profil zaufany. Rejestracja jest bardzo prosta

Załóż profil zaufany, to bezpłatne narzędzie, które można uzyskać bez wychodzenia z domu. Umożliwia ono m.in. logowanie do IKP (Internetowego Konta Pacjenta). Potwierdzisz nim również swoją tożsamość online podczas składania ważnych dokumentów, a także złożysz rozliczenie PIT. Profil zaufany daje dostęp do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) i Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Jak założyć profil zaufany? Można to zrobić na dwa sposoby

1) Przez internet (bez wychodzenia z domu) - wymagane jest konto w systemie banku albo innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego, lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Wystarczy wejść na stronę Załóż profil zaufany i wybrać jedną z poniższych opcji:

Mam konto internetowe w jednym z banków: PKO Bank, Inteligo, Santander, Bank Pekao, mBank, ING, Millennium Bank, Alior Bank, bank spółdzielczy (możesz sprawdzić, czy twój bank potwierdza PZ), BNP Paribas, BOŚ Bank, Bank Credit Agricole, Getin Bank lub konto zaufane Envelo;

Mam dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód) i czytnik NFC;

Mam kwalifikowany podpis elektroniczny;

Chcę złożyć wniosek online i potwierdzić w rozmowie wideo z urzędnikiem.

2) W wybranym punkcie potwierdzającym - po złożeniu wniosku przez internet należy udać się do punktu potwierdzającego, którym może być lokalny urząd lub niektóre banki. Aby to zrobić należy wejść na stronę Załóż profil zaufany i wybrać opcję "chcę złożyć wniosek online i potwierdzić w punkcie potwierdzającym". Po zatwierdzeniu zostaniesz przekierowany do formularza z wymaganymi danymi. Tu znajdziesz wyszukiwarkę punktów potwierdzających profil zaufany.

Profil zaufany. Logowanie przez bank lub hasło

Po zarejestrowaniu się i potwierdzeniu tożsamości wybranym sposobem, zyskujemy dostęp do funkcji Profilu Zaufanego. Pozostaje jedynie kwestia logowania, ale to nie powinno nastręczać problemów. Logowanie odbywa się na dwa sposoby: