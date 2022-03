Zobacz wideo

Wypłata tegorocznych trzynastych emerytur nastąpi wraz ze świadczeniami przysługującymi za kwiecień. Emeryci otrzymają jeden przelew będący sumą ich comiesięcznej emerytury oraz trzynastki.

Jak informuje ZUS, trzynasta emerytura przysługuje osobom pobierającym m.in.: emerytury, renty, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, a także świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Trzynasta emerytura. W jakiej wysokości?

Zgodnie z ustawą trzynaste emerytury będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie.

"Trzynastka" w 2022 roku wyniesie więc 1338,44 zł brutto (1217,98 zł netto).

Rząd zdecydował, że od trzynastych emerytur nie będzie pobierany podatek:

"Ministerstwo Finansów w tym roku zaniechało poboru podatku od trzynastej emerytury. Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł. Zaniechanie jest jednorazowe oraz ostateczne, to znaczy podatek nie zostanie zapłacony ani teraz, ani w rozliczeniu rocznym. Zaniechanie nie dotyczy trzynastek należnych za poprzednie lata" - wskazuje prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, w wypowiedzi przesłanej PAP.

W marcu nastąpi także waloryzacja emerytur. Rząd zdecydował, że emerytury i renty wzrosną nie o 5,7, a o 7 proc. Wyższy niż dotychczas wskaźnik waloryzacji to między innymi reakcja na bardzo wysoką inflację w Polsce.

- W tym jeszcze pandemicznym i inflacyjnym roku zastosujemy specjalny mechanizm waloryzacyjny podnoszenia wynagrodzeń. Wyższy niż ten, do którego jesteśmy zobowiązani ustawowo - zapowiedział podczas swojej konferencji premier Mateusz Morawiecki

Po marcowej waloryzacji kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wzrosła do 1338,44 zł, czyli o prawie 90 zł.

Kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosła do 1003,83 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wzrósł do 256,44 zł.

Czternasta emerytura 2022? Rząd zapowiada wypłaty

Jak wynika z zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, czternaste emerytury w 2022 roku zostaną wypłacone na podobnych zasadach jak w ubiegłym roku i trafią do portfeli emerytów i rencistów późnym latem lub jesienią.

W przeciwieństwie do trzynastki, czternasta emerytura będzie wypłacana z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji dochodowej świadczeniobiorców.