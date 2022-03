Znów duże zmiany w podatkach. Premier przedstawił cały pakiet nowych rozwiązań

Na czym mają polegać zmiany? Ministerstwo Finansów proponuje obniżenie stawki PIT z 17 do 12 proc. dla podatników na skali podatkowej, czyli emerytów, rencistów, pracowników, zleceniobiorców i niektórych przedsiębiorców, od 1 lipca. Próg podatkowy 120 tys. zł i kwota wolna 30 tys. zł mają pozostać bez zmian. - Do konsultacji kierujemy projekt obniżki podatku (PIT - PAP) z 17 na 12 proc. To jest ten próg, który obowiązuje wszystkie osoby płacące na skali podatek zarówno emeryci, jak i osoby pracujące na pełnym etacie na umowie o pracę, bez żadnych dodatkowych warunków, bez żadnych "haczyków", jak to się mówi. Po prostu obniżenie stawki podatku PIT z 17 na 12 proc. Tej stawki, którą zresztą obniżyliśmy dwa i pół roku temu z 18 na 17 proc. - mówił premier.

Jak zaznaczył, nowa propozycja przewiduje też, że "do kwoty 8 tys. 700 zł dla rozliczających się na liniowej stawce podatkowej będzie można zaliczyć składkę zdrowotną NFZ w koszty". Podkreślił, że jest to spełnienie postulatu przedsiębiorców

- Podobnie jak dla osób rozliczających się na ryczałcie, połowa płaconej będzie mogła być odliczona od przychodów ewidencjonowanych, bo tam nie ma przecież kosztów dla ryczałtowców - opisywał.

Ma zostać zlikwidowana tzw. ulgi dla klasy średniej. - Ulga dla lasy średniej, jeśli te rozwiązania spotkają się z dobrym przyjęciem, to od 1 lipca chcemy je wdrożyć i wtedy również zrezygnować z ulgi dla klasy średniej - powiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu przekazał, że w projekcie zmian podatkowych, który ma trafić do konsultacji, wprowadzony ma zostać mechanizm osłonowy związany z 1 proc. podatku przeznaczanego przez osoby indywidulane na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

- Proponujemy taką trwałą, dobrą zmianę dla wszystkich podatników, możliwą ze względu na to, że naprawiony system podatkowy, naprawiony system budżetowy, daje nam przestrzeń do tego typu zmian - powiedział premier.

Ma nastąpić powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców; wspólne rozliczenie zastąpi ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł.

Tarcza "antyputinowska"

Premier Mateusz Morawiecki wraz z wicepremierem, ministrem rolnictwa Henrykiem Kowalczykiem oraz minister klimatu i środowiska Anną Moskwą przedstawili w ubiegłym tygodniu założenia tzw. tarczy antyputinowskiej. Przewiduje ona m.in.: przeciwdziałanie inflacji, ochronę miejsc pracy, wsparcie firm do tej pory działających na rynku rosyjskim, derusyfikację polskiej i europejskiej gospodarki.

Szef rządu zapowiedział wówczas, że w ramach tarczy przewidziano 500 zł dopłaty do każdego hektara użytków rolnych i 250 zł dopłaty do każdego hektara łąk i pastwisk w związku z wysokimi cenami nawozów. Dodatkowo ponad 3 mld zł ma zostać przeznaczone na dokapitalizowanie spółki Gaz-System, która buduje gazociągi. Do 2027 r. Urząd Regulacji Energetyki ma regulować taryfy gazowe dla gospodarstw domowych i odbiorców wrażliwych, takich jak np. szkoły czy szpitale.

