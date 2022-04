Złóż wniosek o dofinansowanie zakupu dekodera lub telewizora. Ruszył program dopłat do standardu DVB-T2

Dofinansowanie do dekodera. Od 28 marca trwa zmiana standardu nadawania telewizji

Komisja Europejska zaplanowała na ten rok zmianę sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Dotychczasowy system DVB-T/MPEG-4 zostanie zastąpiony przez DVB-T2/HEVC. Dzięki temu odbiorcy będą mieli dostęp do większej liczby bezpłatnych programów telewizyjnych, a jakość dźwięku i obrazu ulegnie poprawie.

REKLAMA

Niestety oznacza to również, że część osób będzie musiała wymienić swój odbiornik telewizyjny lub dekoder na nowy. Z tego względu udostępniono możliwość ubiegania się o państwowe dofinansowanie. Przejście na standard DVB-T2/HEVC odbywa się stopniowo i uzależnione jest od miejsca zamieszkania:

Pierwszy etap (od 28 marca 2022) obejmuje województwa: dolnośląskie i lubuskie;

Drugi etap (od 25 kwietnia 2022) dotyczy województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego;

Trzeci etap (od 23 maja 2022) przeprowadzony zostanie w łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim;

Czwarty etap (od 27 czerwca 2022) odbywa się w lubelskim, mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Wniosek na zakup dekodera DVB-T2/hevc. Gdzie i jak go złożyć? Są dwie opcje

Uzyskanie dofinansowania na zakup odbiornika cyfrowego możliwe jest po złożeniu odpowiedniego wniosku. Można to zrobić na dwa sposoby:

Za pomocą formularza online na platformie gov.pl (forma elektroniczna);

W placówkach Poczty Polskiej lub ich filiach na terenie całego kraju (forma papierowa).

Wniosek o dofinansowanie odbiornika cyfrowego składa się osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli wybieramy sposób tradycyjny, to na poczcie należy okazać dokument, który zawiera imię, nazwisko, numer PESEL i zdjęcie.

Wniosek o dofinansowanie dekodera DVB-T2. Sprawdzamy, ile można zyskać

Program dopłat na nowy sprzęt ruszył 21 marca 2022 roku. Za jego sprawą można uzyskać 250 zł dofinansowania do zakupu telewizora oraz 100 zł do zakupu dekodera. Po złożeniu wniosku i jego zatwierdzeniu przyznawany jest specjalny kod. Można go otrzymać na adres e-mail podany we wniosku lub w formie wydruku (na poczcie).

Realizacja kodu z dofinansowaniem jest możliwa w sklepach z elektroniką, które przystąpiły do rządowego programu. Lista wszystkich przedsiębiorców dostępna jest na stronie dvbt2.gov.pl/wyszukiwarka

Więcej informacji o rządowym programie dofinansowania można uzyskać dzwoniąc na infolinię pod numer 42 253 54 30 lub pisząc na skrzynkę kontaktową cyfrowaTV@coi.gov.pl. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-18:00.