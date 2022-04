14 emerytura 2022. Wniosek bywa konieczny, inaczej "czternastka" przepadnie. Sprawdź zasady wypłaty

14 emerytura nie jest świadczeniem ustawowym. Nie każdego roku jest przyznawana, dlatego informacja o niej w 2022 jest dobrą wiadomością dla większości seniorów. 14 emerytura 2022 będzie wypłacona w czwartym kwartale tego roku. Wypłata "czternastki" będzie przebiegać na podobnych zasadach jak w ubiegłym roku – informuje resort rodziny. W 2021 r. jesienią dodatkowe świadczenie otrzymało ok. 9,1 mln osób, z czego 7,9 mln dostało ją w pełnej wysokości (równej minimalnej emeryturze).

- Sama waloryzacja świadczeń w tym roku to jest 18 mld zł. Trzynasta emerytura to jest 13 mld zł. W podobnej kwocie – czternasta emerytura – wyliczała niedawno minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

14 emerytura 2022 - ile wynosi świadczenie? W tej kwestii obowiązują wytyczne z 2021 r.

W 2021 r. "czternastki" otrzymywał każdy senior, któremu przysługiwało prawo do świadczenia emerytalnego i który spełniał właściwe kryterium dochodowe. W tej kwestii obowiązują zeszłoroczne wytyczne: czternasta emerytura będzie wypłacana z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji dochodowej świadczeniobiorcy. Jak dowiadujemy się ze strony Gov.pl, w 2021 r. zdecydowana większość, ok. 8 mln osób, otrzymała to świadczenie w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln – w wysokości odpowiednio pomniejszonej.

Czternasta emerytura w 2022 - wypłata w pełnej kwocie czy mniejsza? Obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę"

14. emerytura w pełnej kwocie (wyniesie tyle, co minimalna emerytura, czyli 1338,44 zł) będzie przysługiwała tym seniorom, których dochód nie przekroczył 2,9 tys. zł.

Jeśli kwota, jaką otrzymuje emeryt przekroczy wspomniany próg, obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę" - podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Jak objaśnia ZUS, jeśli np. pobierana emerytura wynosi 3000 zł, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 100 zł.

14 emerytura 2022 - kto dostanie świadczenie? Sprawdź koniecznie, jeśli dopiero w tym roku zostaniesz emerytem

Warto się upewnić, czy senior posiada status emeryta: dotyczy to szczególnie osób, które w danym roku osiągnęły wiek emerytalny. Aby otrzymać 14. emeryturę, wniosek o status emeryta powinien był zostać pozytywnie rozpatrzony do 31 marca br. Jeśli tego wniosku senior nie złożył na czas, jego "czternastka" 2022 przepada.

Czternasta emerytura: wniosek dla uprawnionych nie jest konieczny, podobnie, jak rok temu

W ubiegłym roku "czternastki" były wypłacane z urzędu, nie było konieczności składania wniosku w tej sprawie. Podobnie ma być w tym roku – świadczenie będzie automatycznie wpłacane na konta seniorów.

- Nie trzeba składać wniosków o waloryzację świadczenia. Każdy emeryt i rencista otrzyma z ZUS decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. ZUS wyśle ją w kwietniu. Wcześniej informację o waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS" – powiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.